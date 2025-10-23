Ajker Patrika
> সারা দেশ

পটুয়াখালীতে বরফ কলের অ্যামোনিয়া গ্যাসে অসুস্থ ২০

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
গাজী আইস প্ল্যান্ট । ছবি: সংগৃহীত
গাজী আইস প্ল্যান্ট । ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর মহিপুরে গাজী আইস প্ল্যান্ট নামে একটি বরফ কল থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে অন্তত ২০ জন অসুস্থ হয়েছেন। বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। অসুস্থদের মধ্যে পাঁচজনকে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কলাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার আবুল হোসেন বলেন, ‘অ্যামোনিয়া গ্যাস মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ গ্যাস। এই গ্যাসে অসুস্থদের আমরা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। এর আগেও আরও কয়েকটি বরফ কলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।’

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহিপুর থানার মৎস্য বন্দর মহিপুরে রাতে হঠাৎ বরফ কলের বাইরের একটি কর্নেসার পাইপ লিকেজ হয়। এতে মুহূর্তেই ওই এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং বরফ কলের আশপাশে থাকা অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে বরফ কলের মধ্যে থাকা গুরুতর অসুস্থ পাঁচ জেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

গাজী আইস প্ল্যান্টের মালিক গাজী মো. মজনু বলেন, ‘এটা একটি দুর্ঘটনা। রাত ২টার দিকে পাইপ লিক হয়ে গ্যাস বের হয়েছে। কীভাবে লিক হলো আল্লাহই ভালো জানে। সবাই হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। তবে আমাদের সকলকে আরও সতর্ক থাকতে হবে।’

বিষয়:

পটুয়াখালীদুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগজেলার খবরগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

প্রধান উপদেষ্টাকে সাংবিধানিক আদেশ জারির প্রস্তাব আবেগতাড়িত, রাষ্ট্র আবেগের ওপর চলে না: সালাহউদ্দিন

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

আসামিদের কোনো অনুশোচনা নেই, উল্টো সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছে: চিফ প্রসিকিউটর

শেখ হাসিনা ও কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রায়ের দিন নির্ধারণ ১৩ নভেম্বর

এলাকার খবর
Loading...