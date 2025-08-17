নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে পুকুরে, ১০ যাত্রী আহত

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় ঢাকা-বাউফল মহাসড়কে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে গেছে। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতদের মধ্যে গুরুতর একজনকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
যাত্রীদের অভিযোগ করেন, একই চালককে দিনে ও রাতে দুবার বাস চালাতে বাধ্য করা হয়। অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে চালকদের অসতর্কতা থেকেই প্রায়ই এই রুটে দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়দের সূত্রে যানা গেছে, বাউফল-ঢাকা মহাসড়কে চলাচলকারী বাসগুলোতে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটছে। এতে প্রায়শই প্রাণহানি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতারুজ্জামান সরকার আজকের পত্রিকাকে জানান, গভীর রাতে চেয়ারম্যান পরিবহনের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। এতে প্রায় ১০ জন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। গুরুতর আহত একজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
