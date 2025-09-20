Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পটুয়াখালী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ, ২১ ঘণ্টায়ও মেলেনি খোঁজ

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন ডুবুরিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন ডুবুরিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ধাওয়া খেয়ে নুরুল ইসলাম গাজী (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে আন্ধারমানিক নদের তীরে ভিড় করছে তাঁর স্বজন ও স্থানীয়রা।

নিখোঁজ নুরুল ইসলামের মেয়ে রুপা জানান, গতকাল দুপুরে তাঁর বাবা পৌর শহরের বাদুড়তলী এলাকায় একটি অটোরিকশায় বসে ছিলেন। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা মাদকসহ অটোরিকশাচালককে আটক করেন। কর্মকর্তারা নুরুল ইসলামকে ধাওয়া করলে আত্মরক্ষার জন্য তিনি আন্ধারমানিক নদে ঝাঁপ দেন এবং নিখোঁজ হন।

শুক্রবার বিকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। তবে এখনো তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কলাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার মো. আবুল হোসেন বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর থেকেই আমাদের একটি দল নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য কাজ করছে। এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

অন্যদিকে, কলাপাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইনচার্জ শাহিনুল কবির ধাওয়া করার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিষয়:

নিখোঁজপটুয়াখালীকলাপাড়াবরিশাল বিভাগবরিশালমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরমাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ, ২১ ঘণ্টায়ও মেলেনি খোঁজ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ, ২১ ঘণ্টায়ও মেলেনি খোঁজ

পাথরঘাটায় নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

পাথরঘাটায় নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতি, ছিনিয়ে নিল রোগীর স্বজনদের টাকা

কুষ্টিয়ায় অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতি, ছিনিয়ে নিল রোগীর স্বজনদের টাকা

৫১ বছর পরে জানা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিই নেই

৫১ বছর পরে জানা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিই নেই