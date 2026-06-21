Ajker Patrika
পটুয়াখালী

মাছ ধরতে গিয়ে ডোবার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা
মাছ ধরতে গিয়ে ডোবার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে ডোবার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার (২০ জুন) দুপুরে উপজেলার মহিপুর থানাধীন মহিপুর ইউনিয়নের বিপিনপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুরা হলো বিপিনপুর গ্রামের মো. আলম হাওলাদারের মেয়ে মেহেরিমা (৮) এবং একই এলাকার ভাড়াটিয়া আল আমিনের মেয়ে নাজিয়া (৭)।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দুই শিশু মাছ ধরার বড়শি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। দীর্ঘ সময় পার হলেও তারা বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা তাদের খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পূর্ব পাশে আবুল কালামের মালিকানাধীন একটি ডোবায় মাছ ধরার ছিপ ভাসতে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় ডোবায় তল্লাশি চালিয়ে দুই শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

গুরুতর অবস্থায় তাদের কুয়াকাটা ২০ শয্যার হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কুয়াকাটা ২০ শয্যার হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা আব্দুল বাতেন বলেন, বেলা ২টার দিকে দুই শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল।

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম হাওলাদার বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বলে জানা গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।

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