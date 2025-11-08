পবিপ্রবিতে কর্মকর্তাকে চড়-থাপ্পড়, দুজনকে পদাবনতি

পবিপ্রবি সংবাদদাতা
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) এক কর্মকর্তাকে চড়-থাপ্পড় দেওয়ার অভিযোগে দুই কর্মকর্তাকে পদাবনতি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে জারি করা পৃথক অফিস আদেশে বলা হয়, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার (খণ্ডকালীন) মো. লোকমান হোসেন (মিঠু) এবং পরিবহন শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার (খণ্ডকালীন) মো. মাহমুদ-আল-জামানকে নিজ নিজ বিভাগে সেকশন অফিসার পদে পদাবনতি করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
জানা গেছে, গত ১৩ আগস্ট সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের রেজিস্ট্রার শাখায় সহকারী রেজিস্ট্রার মাহমুদ-আল-জামান রেজিস্ট্রার শাখার সেকশন অফিসার সাকিন রহমানের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারেন। ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। পরবর্তী সময় তদন্ত কমিটির জমাকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রশাসন জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধিমালা অনুযায়ী কার্যকর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিন বলেন, ‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে পদাবনতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’
রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর রাণীনগরে রিপন হোসেন সরদার (৩৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাতে তিনি নিহত হন।
রাত পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কের খানপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ হাসপাতাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রিপন সরদার উপজেলার দামুয়া গ্রামের দুলু সরদারের ছেলে।
নিহত রিপনের চাচা সাইদুর রহমান জানান, শুক্রবার রাতে পারিবারিক কাজে রিপন তাঁর মামিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে রাণীনগর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে করজগ্রাম হাসপাতাল গেটের সামনে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাসপাতালের বেড়ার খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই রিপন নিহত হন।
এ ছাড়া রিপনের মামি গুরুতর আহত হলে তাঁকে উদ্ধার করে রাণীনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার সকাল ১০টার দিকে রিপনের জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাচা সাইদুর রহমান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ‘কলম সমর্পণ’ কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেলে শিক্ষকরা এ কর্মসূচি পালনে পদযাত্রা নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে শাহবাগ থানার সামনে ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। এ সময় সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামানে কয়েকজন শিক্ষক আহত হন বলে দাবি করেছেন শিক্ষক নেতারা।
আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠন প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাছুদ অভিযোগ করে বলেন, ‘শাহবাগে পুলিশের হামলায় অনেক শিক্ষক আহত হয়েছেন। কলম সমপর্ণ কর্মসূচি শেষে আমাদের শহীদ মিনারে ফিরে আসার কথা ছিল।’
এ সময় কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন এ শিক্ষক নেতা।
এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, ‘শিক্ষকেরা যমুনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহত হওয়ার বিষয়ে আমরা কোনো তথ্য এখনো আমরা পাইনি।’
দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দাবিতে আজ শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা। ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’ নামে চারটি শিক্ষক সংগঠনের মোর্চার ব্যানারে এ কর্মসূচি চলছে।
শিক্ষকদের বাকি দুটি দাবি হলো—চাকরির ১০ ও ১৬ বছরে উচ্চতর গ্রেড পাওয়া নিয়ে জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা।
শহীদ মিনারে শিক্ষক সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (শাহিন-লিপি) সাধারণ সম্পাদক খায়রুন নাহার লিপি বলেন, ‘২০ হাজারের বেশি শিক্ষক এ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষকেরা আসছেন, অনেকে এখন পথে। আমি সরকারি প্রাথমিকের সব শিক্ষককে এ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে।’
এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া বাকি সংগঠনগুলো হলো, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (কাশেম-শাহিন), বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতি ও সহকারী শিক্ষক দশম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ। তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে নিয়োগ পাওয়া সহকারী শিক্ষকেরাও।
গত ২৪ এপ্রিল ১১ তম গ্রেডে বেতন পাওয়া প্রধান শিক্ষকদের বেতন ১০ম গ্রেডে এবং ১৩ তম গ্রেডে বেতন পাওয়া শিক্ষকদের বেতন ১২ তম গ্রেডে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে এ উদ্যোগে সন্তুষ্ট নন সহকারী শিক্ষকেরা।
এদিকে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের আরেকাংশ ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের’ ব্যানারে একাদশ গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেড নিয়ে জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতি নিশ্চিত করতে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দিয়েছেন। এই তিন দাবি মানা না হলে ২৩ ও ২৪ নভেম্বর অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে, ২৫ ও ২৬ নভেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি এবং ২৭ নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে দাবি আদায়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি বা ঘোষণা না আসলে পরীক্ষা বর্জন এবং ১১ ডিসেম্বর থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণাও দিয়েছেন তাঁরা।
দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫ হাজার ৫৬৭ টি। এসব বিদ্যালয়ে ৩ লাখ ৮৪ হাজার শিক্ষক কর্মরত আছেন।
কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের কেশবপুরে নির্মাণাধীন ভবনের জানালার কাচ লাগাতে গিয়ে হাইভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে তুহিন হোসেন (৩০) নামের এক থাইমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে পৌর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন একটি ভবনের চতুর্থ তলায় এ ঘটনা ঘটে।
তুহিন মনিরামপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা খানপুর গ্রামের আজিজ সরদারের ছেলে। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পৌর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন আনিসুর রহমানের নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবনের চতুর্থ তলায় শনিবার দুপুরে জানালায় থাইগ্লাস (কাচ) লাগানোর কাজ করছিলেন তুহিন হোসেনসহ অন্য মিস্ত্রিরা। কাজ করার সময় ভবনের পাশের ৩৩ হাজার ভোল্টের কভার দেওয়া বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই তুহিন মারা যান। এ সময় মনিরামপুর উপজেলার মাছনা খানপুর গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে থাইমিস্ত্রি আবু সাঈদ (৩৩) আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বিদ্যুতের তারের ওপর থেকে মৃত অবস্থায় তুহিন হোসেনের লাশ উদ্ধার করেন। এ ছাড়া স্থানীয়রা আহত আবু সাঈদকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
কেশবপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের টিম লিডার ইউসুফ আলী বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ৩৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের ওপর থেকে তুহিন হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়।
দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে হাজং সম্প্রদায়ের দেউলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুর্গাপুর ইউনিয়নের শ্যামনগর গ্রামে দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন আদিবাসী লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।
পরে আলোচনা সভায় কালচারাল একাডেমির পরিচালক কবি পরাগ রিছিল সভাপতিত্ব করেন। দোলন হাজংয়ের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন নেত্রকোনা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মিজানুর রহমান, বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব মোর্শেদসহ বিভিন্ন অঞ্চলের হাজং সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।
প্রধান অতিথি বলেন, হাজংরা নিজেদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতিচর্চা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে যেন আরও বেশি যত্মশীল হয় এবং তাঁরা যেন সোনালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে, বিএনপি রাস্ট্রক্ষমতায় গেলে এসব নিয়ে কাজ করবে।
