পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে রাবনাবাদ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন সেতুমন্ত্রী । ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর গলাচিপাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত রাবনাবাদ সেতুর নির্মাণকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াছিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের রাবনাবাদ নদীর ওপর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।

এ সময় তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেতুর কাজ শেষ করা হবে। সেতুটি চালু হলে জনভোগান্তি কমবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি গতিশীল হবে। উপজেলা, জেলা ও রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হবে।

অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেন, ‘সেতুটি বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করা হয়েছে। নির্বাচনে আমার সর্বপ্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল এই সেতুর নির্মাণকাজ কার শুরু করা। কাজ শেষ হলে এই সেতু দিয়েই মন্ত্রীকে এলাকায় নিয়ে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন নুর।’

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জানায়, রাবনাবাদ নদীর ওপর নির্মিতব্য সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ৮৮২ দশমিক ৮১ মিটার এবং প্রস্থ ১০ দশমিক ২৫ মিটার। এতে থাকবে ১৯টি স্প্যান ও ২০টি পিয়ার। নৌযান চলাচল সচল রাখতে নির্মাণ করা হবে ১০০ মিটার দীর্ঘ স্টিল বাউ ট্রাস স্প্যান।

এ ছাড়া সেতুর দুই পাশে প্রায় ১ দশমিক ৪ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং ১ হাজার ৬০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ করা হবে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬৪ কোটি টাকার বেশি। ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্থানীয়দের আশা, সেতুটি চালু হলে গলাচিপা, দশমিনা, রাঙ্গাবালীসহ আশপাশের প্রায় ১০ লাখ মানুষের দুর্ভোগ কমবে। ফেরি ও নৌযানের ওপর নির্ভরতা কমে সহজ ও নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত হবে। জরুরি রোগী পরিবহন ও দুর্যোগকালে ঝুঁকিপূর্ণ নদী পারাপারের সমস্যাও কমে আসবে।

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

সোনা বা ডলার নয়, ইরান যুদ্ধে সর্বাধিক বেড়েছে যে সম্পদের দাম

পেছনের কথা ভুলে গিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে চাই: হুইপ বকুল

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

চসিকের ৩ সহস্রাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী পেলেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

আইজিপির বাড়িতে চুরি

