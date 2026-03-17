পটুয়াখালীতে রাবনাবাদ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম

পটুয়াখালীর গলাচিপাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত রাবনাবাদ সেতুর নির্মাণকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াছিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের রাবনাবাদ নদীর ওপর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।
এ সময় তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেতুর কাজ শেষ করা হবে। সেতুটি চালু হলে জনভোগান্তি কমবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি গতিশীল হবে। উপজেলা, জেলা ও রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হবে।
অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেন, ‘সেতুটি বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করা হয়েছে। নির্বাচনে আমার সর্বপ্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল এই সেতুর নির্মাণকাজ কার শুরু করা। কাজ শেষ হলে এই সেতু দিয়েই মন্ত্রীকে এলাকায় নিয়ে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন নুর।’
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জানায়, রাবনাবাদ নদীর ওপর নির্মিতব্য সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ৮৮২ দশমিক ৮১ মিটার এবং প্রস্থ ১০ দশমিক ২৫ মিটার। এতে থাকবে ১৯টি স্প্যান ও ২০টি পিয়ার। নৌযান চলাচল সচল রাখতে নির্মাণ করা হবে ১০০ মিটার দীর্ঘ স্টিল বাউ ট্রাস স্প্যান।
এ ছাড়া সেতুর দুই পাশে প্রায় ১ দশমিক ৪ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং ১ হাজার ৬০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ করা হবে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬৪ কোটি টাকার বেশি। ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
স্থানীয়দের আশা, সেতুটি চালু হলে গলাচিপা, দশমিনা, রাঙ্গাবালীসহ আশপাশের প্রায় ১০ লাখ মানুষের দুর্ভোগ কমবে। ফেরি ও নৌযানের ওপর নির্ভরতা কমে সহজ ও নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত হবে। জরুরি রোগী পরিবহন ও দুর্যোগকালে ঝুঁকিপূর্ণ নদী পারাপারের সমস্যাও কমে আসবে।
জাতীয় সংসদের হুইপ রকিবুল ইসলাম বকুল বলেছেন, পেছনের কথা ভুলে গিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে চাই। মাদক, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলবাজি সিন্ডিকেট বন্ধ করতে হবে।৯ মিনিট আগে
পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য বরাদ্দ ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রতি ১০ কেজি চাল দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক উপকারভোগীকে সাড়ে ৮ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত চাল দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ৩ হাজার ২৭০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঈদ উপহার হিসেব আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে নগরীর কাজীর দেউড়ির ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে ঈদের উপহার তুলে দেন চসিক মেয়র মেয়র শাহাদাত১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকিরের বাগেরহাটের বাড়িতে চুরি হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৬ মার্চ) দিবাগত রাতে বাগেরহাট শহরের আমলাপাড়ায় আইজিপির তিনতলা বাড়ির বিদ্যুতের সার্ভিস তার চুরি করেছে চোর।১ ঘণ্টা আগে