পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় একটি ভাড়া বাসার তালাবদ্ধ ঘর থেকে ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে এ সময় বাসাটির ভাড়াটিয়া মোহাম্মদ সাজিদুর রহমান মজিদকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তিনি পলাতক। শুক্রবার (১ মে) বিকেলে মঠবাড়িয়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আরামবাগ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঠবাড়িয়া থানার একটি দল আরামবাগ এলাকায় মাওলানা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটিয়া সাজিদুর রহমান মজিদের কক্ষে অভিযান চালায়। এ সময় ঘরটি তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। পরে তল্লাশি চালিয়ে দুটি প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর থেকে ১৫টি প্যাকেটে মোড়ানো মোট ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
অভিযুক্ত সাজিদুর রহমান মজিদের বাড়ি উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়নের ছোট শৌলা গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন।
এ বিষয়ে মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল ইসলাম জানান, মঠবাড়িয়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সাজিদুর রহমান মজিদের ভাড়া বাসা থেকে ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। আসামি বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
