পটুয়াখালী

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিএনপি-জামায়াত হাতাহাতি, আহত ১

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মারধরের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে পটুয়াখালীর বাউফলে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ওহিদুজ্জামান নামের একজন আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কেন্দ্রীয় পাবলিক মাঠে আয়োজিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানের সময় এ ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে বসাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এতে একজন আহত হন। আহত ব্যক্তি কোনো দলের সঙ্গে জড়িত কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু সময়ের জন্য অনুষ্ঠানস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে দ্রুত উপজেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বেলা ৩টায় জামায়াতের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সোহাগ মিলু জানান, সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি থেকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে উভয় পক্ষের সহযোগিতায় বিষয়টি দ্রুত মীমাংসা করা হয়।

বাউফল থানার ওসি (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি নিয়ে এখনো কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীবিএনপিজামায়াতবাউফলপটুয়াখালী সদর
সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

সম্পর্কিত

বাড়িতে ঢুকে বাবার সামনে যুবককে গুলি করে হত্যা

বাড়িতে ঢুকে বাবার সামনে যুবককে গুলি করে হত্যা

পলাশবাড়ীতে থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা, আটক ১

পলাশবাড়ীতে থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা, আটক ১

যশোরে বিজয়স্তম্ভে বঙ্গবন্ধুর নামফলক কাপড়ে ঢেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, ক্ষোভ

যশোরে বিজয়স্তম্ভে বঙ্গবন্ধুর নামফলক কাপড়ে ঢেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, ক্ষোভ

বালুর ঘাট দখল নিয়ে ছাত্রদল-এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, মোটরসাইকেলের বহরে অগ্নিসংযোগ

বালুর ঘাট দখল নিয়ে ছাত্রদল-এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, মোটরসাইকেলের বহরে অগ্নিসংযোগ