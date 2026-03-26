স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিএনপি-জামায়াত হাতাহাতি, আহত ১

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে পটুয়াখালীর বাউফলে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ওহিদুজ্জামান নামের একজন আহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কেন্দ্রীয় পাবলিক মাঠে আয়োজিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানের সময় এ ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে বসাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এতে একজন আহত হন। আহত ব্যক্তি কোনো দলের সঙ্গে জড়িত কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু সময়ের জন্য অনুষ্ঠানস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে দ্রুত উপজেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বেলা ৩টায় জামায়াতের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সোহাগ মিলু জানান, সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি থেকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে উভয় পক্ষের সহযোগিতায় বিষয়টি দ্রুত মীমাংসা করা হয়।
বাউফল থানার ওসি (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি নিয়ে এখনো কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
বাগেরহাটের চিতলমারীতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমির হামজা (২৩) নামের এক শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বিকেল ৪টার পর উপজেলার শিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে।৬ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ী থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ৯ যুব জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে পুলিশ বাদী হয়ে পলাশবাড়ী থানায় এ মামলা করে। এ ঘটনায় তহিদুল ইসলাম কানন নামের এক যুব জামায়াতের কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।৯ মিনিট আগে
যশোর শহরের মণিহার এলাকায় অবস্থিত মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভ। এটি ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়। বিজয়স্তম্ভের ওই স্মারকে লেখা আছে—‘মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বীর শহীদদের স্মরণে বিজয়স্তম্ভ/ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন১৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বালুর ঘাট দখল নিয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মী ও এলাকাবাসীর মাঝে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এক ছাত্রদল নেতার মোটরসাইকেলবহরের ১০ থেকে ১২টি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে এলাকাবাসী।৪২ মিনিট আগে