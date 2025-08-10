Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পটুয়াখালী

১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাউফলের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা
সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শাহজাহান সিরাজ। ছবি: সংগৃহীত
সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শাহজাহান সিরাজ। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও ১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শাহজাহান সিরাজকে (৫২) ঢাকার আফতাবনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ দল।

পুলিশ জানায়, মদনপুরা ইউনিয়নের চন্দ্রপাড়া গ্রামের চৌমোহনী এলাকার মো. মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে শাহজাহান সিরাজের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলা করেন। মামলার দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত তাঁকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেন। সাজা ঘোষণার পর ৫ আগস্ট তিনি এলাকা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান।

এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে থানার এসআই মনিরুজ্জামান খানের নেতৃত্বে ঢাকা র‍্যাব-২ ও র‍্যাব-৩ সদস্যরা আফতাবনগরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে শাহজাহান সিরাজকে গ্রেপ্তার করেন।

এসআই মনিরুজ্জামান খান জানান, আজ রোববার সকালে গ্রেপ্তার শাহজাহান সিরাজকে বাউফল থানায় আনা হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীআসামিগ্রেপ্তারবাউফলবরিশাল বিভাগযুবলীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

তুলে নিয়ে যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, একজন গ্রেপ্তার

তুলে নিয়ে যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, একজন গ্রেপ্তার

ঢাকার সড়কে ১১% যাত্রী বহন করেও ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে ৭৫% জায়গা

ঢাকার সড়কে ১১% যাত্রী বহন করেও ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে ৭৫% জায়গা

১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাউফলের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার

১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাউফলের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন