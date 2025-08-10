১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাউফলের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও ১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শাহজাহান সিরাজকে (৫২) ঢাকার আফতাবনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র্যাবের যৌথ দল।
পুলিশ জানায়, মদনপুরা ইউনিয়নের চন্দ্রপাড়া গ্রামের চৌমোহনী এলাকার মো. মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে শাহজাহান সিরাজের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলা করেন। মামলার দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত তাঁকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেন। সাজা ঘোষণার পর ৫ আগস্ট তিনি এলাকা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে থানার এসআই মনিরুজ্জামান খানের নেতৃত্বে ঢাকা র্যাব-২ ও র্যাব-৩ সদস্যরা আফতাবনগরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে শাহজাহান সিরাজকে গ্রেপ্তার করেন।
এসআই মনিরুজ্জামান খান জানান, আজ রোববার সকালে গ্রেপ্তার শাহজাহান সিরাজকে বাউফল থানায় আনা হবে।
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও ১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শাহজাহান সিরাজকে (৫২) ঢাকার আফতাবনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র্যাবের যৌথ দল।
পুলিশ জানায়, মদনপুরা ইউনিয়নের চন্দ্রপাড়া গ্রামের চৌমোহনী এলাকার মো. মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে শাহজাহান সিরাজের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলা করেন। মামলার দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত তাঁকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেন। সাজা ঘোষণার পর ৫ আগস্ট তিনি এলাকা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে থানার এসআই মনিরুজ্জামান খানের নেতৃত্বে ঢাকা র্যাব-২ ও র্যাব-৩ সদস্যরা আফতাবনগরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে শাহজাহান সিরাজকে গ্রেপ্তার করেন।
এসআই মনিরুজ্জামান খান জানান, আজ রোববার সকালে গ্রেপ্তার শাহজাহান সিরাজকে বাউফল থানায় আনা হবে।
লক্ষ্মীপুরে তুলে নিয়ে এক যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় চারজনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে নির্যাতিত ওই নারী বাদী হয়ে সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এই মামলা করেন।৭ মিনিট আগে
রাজধানী ঢাকার সড়কগুলোর ৭৫ শতাংশ জায়গাই দখল করে রাখে ব্যক্তিগত। অথচ, এই পরিমাণ গাড়ি মোট যাত্রীর ১১ শতাংশ বহন করে মাত্র। আজ রোববার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ‘সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনা সংস্কারে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের রূপরেখা: সরকারের কাছে প্রত্যাশা’—শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।১২ মিনিট আগে
এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এ বছর ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি। আজ রোববার শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার পুনর্নিরীক্ষণে আবেদন পড়েছে...৩০ মিনিট আগে
রংপুরের বদরগঞ্জ ওয়ারেছিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় তিন দফায় অফিস সহকারী ও ল্যাব সহকারীসহ ৬টি পদে ছয়জনকে নিয়োগ দিয়ে ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ও সভাপতির বিরুদ্ধে।১ ঘণ্টা আগে