কলাপাড়ায় পরিত্যক্ত ঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে বাইজিদ (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের পশ্চিম টিয়াখালী গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, সকালে ওই পরিত্যক্ত ঘরের আড়ার (তীর) সঙ্গে বাইজিদকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। বাইজিদ কলাপাড়া পৌর শহরের রহমতপুর এলাকার কালাম ওরফে ভ্যান কালামের ছেলে।
স্থানীয় ফোরকান মোল্লা বলেন, টিয়াখালী এলাকায় কালাম জমি কিনে নতুন বাড়ি নির্মাণ করছেন। সেখানে মেম্বারের বাড়ির সামনে একটি ঘর দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত পড়ে আছে। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে তিনি ঘরের আড়ার সঙ্গে বাইজিদকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।
কলাপাড়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা ইলিয়াস তালুকদার বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। তাঁর পরনে শুধু জিনসের কাটা হাফপ্যান্ট ছিল এবং শরীরের ওপরের অংশ ছিল বিবস্ত্র।’
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এটি আত্মহত্যা না কি এর পেছনে অন্য কোনো বিষয় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। সব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তদন্ত করা হবে।’
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে চার মিনিটের ব্যবধানে প্রায় ৩০০ মিটারের মধ্যে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় করা মামলায় মো. আনিছুর রহমান (৫২) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় পিস্তলের চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে নগরের শাহমখদুম থানার বাস টার্মিনাল থেকে খানকা শরীফগামী পাকা সড়কের পাশে অভিযান চালিয়ে এসব গুলি উদ্ধার করা হয়।২৩ মিনিট আগে
সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানের ৩৪ শতাংশ জমি ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. শাহজাহান কবির এই নির্দেশ দেন।২৯ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার ফুলতলা পানিডুবি দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসার জমি দখল চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ময়জউদ্দিনের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে আজ সোমবার মাদ্রাসার সামনে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।৩৪ মিনিট আগে