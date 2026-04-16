Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পড়া না পারায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে মারধর, অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আহত শিক্ষার্থী রুমানা আক্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পড়া না পারায় রুমানা আক্তার (১২) নামের অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের পাখিমারা প্রফুল্ল ভৌমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক অর্পণ হালদার শিক্ষার্থীকে মারধর করেন বলে জানা গেছে।

জ্ঞান ফেরার পর শিক্ষার্থী রুমানা জানায়, ক্লাস চলাকালে ওই শিক্ষক তাকে বাংলা বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন লিখতে বলেন। দুটি প্রশ্নের উত্তর পারলেও একটির উত্তর দিতে না পারায় তার মাথায় হাত দিয়ে সজোরে বেশ কয়েকটি আঘাত করেন শিক্ষক অর্পণ। এতে ওই শিক্ষার্থী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে তার পরিবারের সদস্যরা শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শিক্ষক অর্পণ হালদার জানান, পড়া না পারার কারণে তাকে সামান্য আঘাত করা হয়েছিল। এতে যে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তিনি তা বুঝতে পারেননি।

কলাপাড়া উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মো. মনিরুজ্জামান বলেন, কোনো শিক্ষার্থীকে শারীরিকভাবে আহত করার বিধান নেই। বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

একযোগে আরএমপির ১১ পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি

চার-পাঁচজন উপদেষ্টার কাছে গিয়েও ‘হেল্প’ পাইনি: মাহফুজ আলম

বিসিবির কমিটিতে ইশরাকের ভাই মাশরুর

অবরোধের মধ্যেই হরমুজে ঢুকে পড়ল মার্কিন নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত আরেক সুপারট্যাংকার

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

হত্যা মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মাঞ্জিল হায়দার রিমান্ডে

হত্যা মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মাঞ্জিল হায়দার রিমান্ডে

পড়া না পারায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে মারধর, অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

পড়া না পারায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে মারধর, অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

বিএনপিসহ সবাই মিলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে: স্পিকার

বিএনপিসহ সবাই মিলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে: স্পিকার

ভুল তথ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বন্ধ, অভিযোগ পিডিবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

ভুল তথ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বন্ধ, অভিযোগ পিডিবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে