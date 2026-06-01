মোহাম্মদপুরে বাসার ফটকে ছিনতাইয়ের শিকার দুই নারী, ভিডিও ভাইরাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জুন ২০২৬, ১৮: ৫৩
চাপাতি দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুই নারীর লাগেজ ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ঈদুল আজহার ছুটি শেষে রাজধানীতে ফিরে বাসার সামনে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন দুই নারী। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা লাগেজসহ মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানায়, ঘটনাটি গত শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোড এলাকায়। ছিনতাইকারীরা চাপাতি দিয়ে তাঁদের (দুই নারী) ভয় দেখিয়ে লাগেজসহ মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। ছিনতাইয়ে জড়িত এক ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁকে ধরার চেষ্টা চলছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, রিকশা থেকে নেমে দুই নারী বাসার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের পাশে রিকশাচালক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎ চাপাতি হাতে এক ব্যক্তি সেখানে আসেন। তাঁর পরনে লুঙ্গি, গায়ে কালো গেঞ্জি ও মাথায় ক্যাপ। চাপাতি হাতে থাকা এই ব্যক্তির সঙ্গে আরেকজনকে দেখা যায়। চাপাতি দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুই নারীর সঙ্গে থাকা লাগেজসহ জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেন তাঁরা।

মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিবুজ্জামান রাকিব আজকের পত্রিকা বলেন, ‘ভুক্তভোগীদের তথ্য অনুসারে, তাঁরা ঠাকুরগাঁও থেকে বাসে করে এসে ঢাকার শ্যামলীতে নামেন। পরে রিকশা করে বাসায় যান। বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার পরই তাঁরা ছিনতাইয়ের শিকার হন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজনকে আমরা শনাক্ত করেছি। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’

মোহাম্মদপুরঢাকা জেলাপুলিশছিনতাই
