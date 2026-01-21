যেসব প্রার্থী ঝুঁকিতে, তাঁদের বৈধ অস্ত্র রাখার পক্ষে নুর

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়া জাতীয় পর্যায়ের নেতারা নিরাপত্তাসংকটে রয়েছেন। তাঁদের প্রতি নিরাপত্তা হুমকি রয়েছে।
আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, অনেক নেতাকে সরকারিভাবে গানম্যান দেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচনের সময় স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব হবে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ সময় বৈধ ও অবৈধ সব ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করা প্রয়োজন। শুধু যাঁরা প্রকৃত অর্থে ঝুঁকিতে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সীমিতভাবে বৈধ অস্ত্র রাখার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।
নির্বাচন প্রসঙ্গে নুর বলেন, এটি দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রত্যাশিত একটি নির্বাচন। অতীতের নির্বাচনগুলোতে জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। ভোট ছাড়াই অনেকে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, যার ফলে দেশ গভীর সংকটে পড়েছিল। পরিবর্তিত বাংলাদেশে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান তিনি।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে নুর বলেন, এই নির্বাচনে প্রার্থীরা শুধু সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। নাগরিকদের মর্যাদা, অধিকার ও আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই নির্বাচনের মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রে যেন স্বাধীন বিচার বিভাগ ও স্বাধীন গণমাধ্যম থাকে—সে লক্ষ্যেই এই নির্বাচন।
নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে এ প্রার্থী বলেন, এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। এ সময় তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের স্মরণ করেন।
নির্বাচিত হলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে নুর বলেন, পটুয়াখালী-৩ আসনটি একটি পিছিয়ে পড়া এলাকা। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন ও খেলার মাঠের সংকট রয়েছে। তরুণদের মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের কৃষকেরা যেন সহজে সার ও কীটনাশক পান, সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হবে।
রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে নুরুল হক নুর বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা চলে আসছে। লাশের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে তরুণ প্রজন্মকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।
এ সময় তাঁর সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনে গণঅধিকার পরিষদের দলীয় প্রতীক ‘ট্রাক’ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন নুরুল হক নুর। আজ সকালে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়া জাতীয় পর্যায়ের নেতারা নিরাপত্তাসংকটে রয়েছেন। তাঁদের প্রতি নিরাপত্তা হুমকি রয়েছে।
আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, অনেক নেতাকে সরকারিভাবে গানম্যান দেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচনের সময় স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব হবে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ সময় বৈধ ও অবৈধ সব ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করা প্রয়োজন। শুধু যাঁরা প্রকৃত অর্থে ঝুঁকিতে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সীমিতভাবে বৈধ অস্ত্র রাখার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।
নির্বাচন প্রসঙ্গে নুর বলেন, এটি দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রত্যাশিত একটি নির্বাচন। অতীতের নির্বাচনগুলোতে জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। ভোট ছাড়াই অনেকে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, যার ফলে দেশ গভীর সংকটে পড়েছিল। পরিবর্তিত বাংলাদেশে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান তিনি।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে নুর বলেন, এই নির্বাচনে প্রার্থীরা শুধু সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। নাগরিকদের মর্যাদা, অধিকার ও আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই নির্বাচনের মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রে যেন স্বাধীন বিচার বিভাগ ও স্বাধীন গণমাধ্যম থাকে—সে লক্ষ্যেই এই নির্বাচন।
নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে এ প্রার্থী বলেন, এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। এ সময় তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের স্মরণ করেন।
নির্বাচিত হলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে নুর বলেন, পটুয়াখালী-৩ আসনটি একটি পিছিয়ে পড়া এলাকা। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন ও খেলার মাঠের সংকট রয়েছে। তরুণদের মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের কৃষকেরা যেন সহজে সার ও কীটনাশক পান, সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হবে।
রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে নুরুল হক নুর বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা চলে আসছে। লাশের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে তরুণ প্রজন্মকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।
এ সময় তাঁর সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনে গণঅধিকার পরিষদের দলীয় প্রতীক ‘ট্রাক’ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন নুরুল হক নুর। আজ সকালে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ঘরে ঢুকে শফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার কুমারগাতা ইউনিয়নের শ্যামপুর ঘোষবাড়ী এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শফিকুল ইসলাম ওই এলাকার কাশেম আলীর বড় ছেলে।৩ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিলেটের সমাবেশ নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রদক্ষিণ করেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। পরে রফিক ভবনের সামনে১১ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানার ভেতরে পরিবারসহ দুই আওয়ামী লীগ নেতার ‘বেয়াইখানার’ ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচ পুলিশ সদস্যকে দ্বীপ থানা হাতিয়ায় বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে নোয়াখালীর অতিরিক্ত৩১ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন মহিলা লীগ ছেড়ে বিএনপির মহিলা দলে যোগ দিয়েছেন শতাধিক নারী। গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের একতা গ্রামে এক উঠান বৈঠকে মহিলা দলে যোগ দেন তাঁরা।৩৪ মিনিট আগে