Ajker Patrika
En
পটুয়াখালী

যুবদলের নেতা-কর্মীদের ঝাড়ুমিছিল

দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৬, ২১: ০৭
যুবদলের নেতা-কর্মীদের ঝাড়ুমিছিল
যুবদলের নেতা-কর্মীদের ঝাড়ু মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুমকি উপজেলা যুবদলের কমিটি দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন দলের নেতা-কর্মীরা।

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার নতুন বাজার আল-মামুন সুপার মার্কেটের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। মিছিলে হাতে ঝাড়ু নিয়ে নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ জানান।

সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক মো. জসিম উদ্দিন হাওলাদার ও উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জসিম উদ্দিন শম্ভু।

এর আগে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি দুমকি উপজেলার ৬ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করে। যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (দপ্তরের দায়িত্বে) মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি আবুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন এমপি বুধবার এ কমিটি অনুমোদন করেন।

ঘোষিত কমিটিতে সভাপতি জাকির আলম মিলন, সিনিয়র সহসভাপতি মিজানুর রহমান লাল মিয়া, সহসভাপতি মো. সাইদুর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল ইসলাম রুবেল, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মো. মাইনুল ইসলাম সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামাল তালুকদার।

কমিটিকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উপজেলা যুবদলের ৭১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

কমিটিপটুয়াখালীবরিশাল বিভাগদুমকিযুবদলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত