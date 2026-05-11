পবিপ্রবিতে হামলা: যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনায় দুমকি উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিব ও সুলতান সাওকাত হোসেনকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় যুবদল।
একই ঘটনায় আগে থেকেই বহিষ্কৃত দুমকি উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব রিপন শরীফসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি।
আজ সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আহসান হাবিব ও সুলতান সাওকাত হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের তাঁদের সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এর আগে পবিপ্রবিতে উপাচার্যবিরোধী অবস্থান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ জানায়।
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে ধানমন্ডি থানা পুলিশের একটি দল। এ সময় পুলিশের গুলিতে এক ছিনতাইকারী আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে আরও দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় নিখোঁজের একদিন পর অন্তর মিয়া (২৫) নামের এক যুবকের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের টেংগা গ্রামের একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।২৮ মিনিট আগে
পাঁচ বছর আগে টিকটকের মডেল বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে ফরিদপুরের নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রির দায়ে আদল কাজী (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে ফরিদপুর মানব পাচার ও অভিবাসন চোরাচালান দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামীমা পারভীন এ রায় ঘোষণা করেন।৩৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সালিস বৈঠককে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়েছে। এ সময় বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১১ মে) দুপুরে উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের বরুনা এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়।৩৯ মিনিট আগে