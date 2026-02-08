Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পায়রা বন্দরের চার লেন সেতুর শাটার ভেঙে নদীতে পড়ে শ্রমিক নিহত, আহত ১০

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পায়রা বন্দরের চার লেন সেতুর শাটার ভেঙে নদীতে পড়ে শ্রমিক নিহত, আহত ১০
পায়রা বন্দরের ফোরলেন সেতুর ভেঙে যাওয়া সাটার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা বন্দরের নির্মাণাধীন চার লেন সেতুর ট্রাভেলার ফার্ম (লোহার শাটার) ভেঙে রাবনাবাদ নদীতে পড়ে রাসেল হাওলাদার (৩২) নামের এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রঞ্জু ও রাকিবুল নামের দুই শ্রমিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে সেতুর লালুয়া অংশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাসেল হাওলাদার কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের অঞ্জুপাড়া গ্রামের শাহ আলম হাওলাদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক সেতুর ওপর লোহার শাটারের ওপর বসে রড বাঁধাইয়ের কাজ করছিলেন। বেলা সাড়ে ১০টার দিকে হঠাৎ একটি চেইন ছিঁড়ে গেলে শ্রমিকসহ পুরো শাটার নদীতে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাসেল হাওলাদারকে মৃত ঘোষণা করেন।

পায়রা বন্দরের ছয় লেন সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত ১ হাজার ১৮০ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণ করছে চায়না রেলওয়ে ব্রিজ কনস্ট্রাকশন গ্রুপ (সিআরবিজি) ও চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশন (সিসিইসিসি) নামের দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ২০২৪ সালের ১২ মার্চ সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, নির্মাণকাজে ব্যবহৃত নিরাপত্তা সরঞ্জামে ঘাটতি ছিল।

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।’

