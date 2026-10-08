বাবাকে কাদা-পানিতে চুবিয়ে হত্যা: আদালতে যাওয়ার পথে ছেলেকে হাতুড়িপেটা, হাসপাতালেও হামলাচেষ্টা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আলোচিত হারিচ আহম্মেদ হত্যা মামলার বাদী বাবুল মিয়াকে পিটিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে আসামিপক্ষের বিরুদ্ধে। গত রোববার (৪ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে কলাপাড়া উপজেলার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু সংলগ্ন টিয়াখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্বজনদের দাবি, প্রাণ বাঁচাতে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার সময়ও গোপনে স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে ওই বাদীকে। এ ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে কলাপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
ভুক্তভোগী বাবুল মিয়ার অভিযোগ, গত ১৯ জুলাই তাঁর বাবা হারিচ আহম্মেদকে পিটিয়ে ও কাদা পানিতে চুবিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় ২১ জুলাই মামলা দায়েরের পর থেকেই আসামিরা তাঁকে মামলা তুলে নিতে নানাভাবে চাপ ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিল।
রোববার সকালে স্ত্রীর সঙ্গে আদালতে হাজিরা দিতে যাওয়ার পথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু সংলগ্ন এলাকায় অটোরিকশার গতিরোধ করে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি। এ সময় অটোরিকশা থেকে তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। তাঁর স্ত্রীর চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় আদালতে গিয়ে পুলিশি সহায়তায় কলাপাড়া ৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।
তাঁর স্ত্রী সীমা বেগম জানান, হাসপাতালে ভর্তির পরপরই অভিযুক্তদের কয়েকজন সেখানে গিয়ে বাবুলকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। চরম নিরাপত্তাহীনতায় বাধ্য হয়ে স্বামীকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গোপন স্থানে আশ্রয় নেন তাঁরা। পরবর্তীতে রাতে পুনরায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
অভিযুক্তদের পক্ষে জসীম খন্দকারের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও, তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি খেতে কৃষিকাজ করছিলাম, যার প্রমাণ পুলিশের কাছে রয়েছে। আমাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।’
এদিকে স্থানীয় একাধিক রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি মামলা তুলে নিতে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন বাবুল মিয়া।
এ বিষয়ে কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, ঘটনার দিন মৌখিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাসপাতালে ও ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। তবে তদন্ত কর্মকর্তা মারামারির প্রত্যক্ষ সত্যতা পাননি। ভুক্তভোগী চাইলে এ বিষয়ে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।
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