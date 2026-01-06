Ajker Patrika

ঘরে পড়ে ছিল গৃহবধূর গলাকাটা লাশ, পাশে বসে কাঁদছিলেন স্বামী

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় গতকাল সোমবার রাতে একটি ভাড়া বাসা থেকে গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় গতকাল সোমবার রাতে একটি ভাড়া বাসা থেকে গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ভাড়া বাসা থেকে আরিফা আক্তার (১৭) নামের এক গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে মহিপুর থানার পুলিশ। এ ঘটনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বামী রিফাতকে (২১) আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে কুয়াকাটা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুস সাত্তার নামের এক ব্যক্তির ভাড়া বাসা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় আরিফার লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সময় রিফাত পাশে বসে কাঁদছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

নিহত আরিফা বরিশালের গৌরনদীর টরকি বন্দরের বারোগতি এলাকার খালেক হাওলাদারের মেয়ে। তাঁর স্বামী একই এলাকার মৃত আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের ছেলে। স্বামী রিফাত কুয়াকাটার একটি রেস্তোরাঁর কর্মচারী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার মাস আগে নিজ এলাকা ছেড়ে ওই এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন আরিফা ও রিফাত। প্রেমের সম্পর্কের বিয়ে হওয়ায় পরিবারের সঙ্গে তাঁদের তেমন যোগাযোগ ছিল না। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন সময় কলহ হতো। গতকাল রাতে হঠাৎ কান্না ও চিৎকার শুনতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন গিয়ে ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় আরিফাকে পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় পাশে বসে কান্না করছিলেন রিফাত। সেখানে একটি বঁটি পড়ে ছিল।

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহব্বত খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গৃহবধূ আরিফার লাশ উদ্ধারের সময় তাঁর স্বামী রিফাতের কথাবার্তা অসংলগ্ন মনে হয়েছে। এ জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীকলাপাড়াহত্যাগৃহবধূবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

গরম পানি দিয়ে অজু করলে কি সম্পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়?

ক্রিকেটের শামি ও অভিনেতা-এমপি দেবকে পরিচয় নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নোটিশ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

সম্পর্কিত

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা, সাবেক স্বামী কারাগারে

শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা, সাবেক স্বামী কারাগারে

সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের জমি-গাড়ি জব্দ করে ‘রিসিভার’ নিয়োগ

সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের জমি-গাড়ি জব্দ করে ‘রিসিভার’ নিয়োগ

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ