Ajker Patrika
En
পঞ্চগড়

শিবিরের মিডিয়া সেলের বিরুদ্ধে প্রতিমন্ত্রীর এআই-নির্মিত ভুয়া ছবি ছড়ানোর অভিযোগ বিএনপির

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
শিবিরের মিডিয়া সেলের বিরুদ্ধে প্রতিমন্ত্রীর এআই-নির্মিত ভুয়া ছবি ছড়ানোর অভিযোগ বিএনপির
গতকাল রাতে পঞ্চগড় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদকে নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়া ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রশিবিরের মিডিয়া সেলের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদে পঞ্চগড় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) রাতে পঞ্চগড় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির নেতারা অভিযোগ করেন, ‘টেম্পুস্ট্যান্ড’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করা হয়, যা শিবির মিডিয়া সেল পরিচালনা করে থাকে।

বিএনপি নেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি পঞ্চগড়ে জামায়াতে ইসলামীর এক সংসদ সদস্যকে ঘিরে সৃষ্ট একটি আলোচিত ঘটনার বিষয়ে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বক্তব্য দেওয়ার পর থেকেই পরিকল্পিতভাবে এই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে রাজনৈতিকভাবে হেয় করার এই অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে জেলা বিএনপি।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সদস্য ইউনুস আলী, আব্দুল্লাহ আল মামুন রনিক এবং পঞ্চগড় পৌর বিএনপির সদস্য আব্দুল বারী বক্তব্য দেন। এ সময় জেলা যুবদলের সভাপতি ফেরদৌস ওয়াহিদ রাসেল, সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান বাবু, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন তাপস ও জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান জাপানসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে পঞ্চগড় শহরের চৌরঙ্গী মোড়, বোদা উপজেলা শহর এবং দেবীগঞ্জ উপজেলার বিজয় চত্বরে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

পঞ্চগড়বিএনপিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমপানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত