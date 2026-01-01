বছরের প্রথম দিনেই পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা কমে এক অঙ্কের ঘরে, মৃদু শৈত্যপ্রবাহ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে এক সপ্তাহের বেশি সময় তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তি থাকার পর বছরের প্রথম দিনেই হঠাৎ কমে গেছে। জেলায় তাপমাত্রা ফের এক অঙ্কের ঘরে নেমেছে। মৃদু শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৪ শতাংশ এবং বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার, যা শীতের অনুভূতিকে আরও তীব্র করে তোলে। আগের দিন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
সকালে জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, হালকা কুয়াশার ভোর পেরিয়ে ঝলমলে রোদ নিয়ে সূর্যের দেখা মিলেছে। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে জেলার প্রকৃতি। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে জনজীবন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ করা গেছে।
এদিকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। সর্দি-কাশি, ঠান্ডাজনিত জ্বর, নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্টের রোগী বেশি দেখা যাচ্ছে। হাসপাতাল সূত্র জানায়, গত দুই দিনে রোগীর সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যাদের বেশির ভাগ শিশু ও প্রবীণ।
পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা মাহবুব আলম জানান, তাপমাত্রা দ্রুত কমে যাওয়ায় নিউমোনিয়া, অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, সর্দি-জ্বরসহ বিভিন্ন ঠান্ডাজনিত রোগ বেড়েছে। বিশেষ করে শিশু ও বয়সী ব্যক্তিরা বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। তিনি সবাইকে গরম কাপড় ব্যবহার, সকাল ও সন্ধ্যায় অপ্রয়োজনে বাইরে কম বের হওয়া এবং গরম পানি পান করার পরামর্শ দেন।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, গত এক সপ্তাহে পঞ্চগড়ের তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য ওঠানামা লক্ষ করা গেছে। গত বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি, মঙ্গলবার ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি, সোমবার ১২ ডিগ্রি এবং রোববার ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘কয়েক দিন ধরে জেলার তাপমাত্রা ওঠানামা করছে। আজ তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে, যা মৃদু শৈত্যপ্রবাহের তাপমাত্রার ঘরে পড়ে।’
