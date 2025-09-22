Ajker Patrika
ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৭
আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মো. আবুল কাশেম। ছবি: সংগৃহীত
পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মো. আবুল কাশেমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক আদেশে এ কথা জানানো হয়।

আদেশে বলা হয়, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ধারায় ‘অসদাচরণ’ হিসেবে গণ্য করে তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি প্রচলিত নিয়মে খোরপোশ ভাতা পাবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পঞ্চগড়ের সিভিল সার্জন মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকা বলেন, ‘বরখাস্তের আদেশ আমরা পেয়েছি। এখন পর্যন্ত তাঁর পরিবর্তে স্থায়ীভাবে কাউকে দেওয়া হয়নি। যেহেতু তিনি আবাসিক মেডিকেল অফিসার ছিলেন, তাই গত শুক্রবার থেকে তাঁকে সরিয়ে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রাহিমুল।’

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের মহিলা সার্জারি ওয়ার্ডে ধর্ষণের শিকার ওই শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

এদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আদেশের কপি শেয়ার করে লেখেন, ‘পঞ্চগড় জেলার একমাত্র সদর হাসপাতালকে আমরা জনগণের আস্থার জায়গা হিসেবে দেখতে চাই, যেখানে সেবা হবে মুখ্য।

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরালধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

আমরা ডাক্তারদের পাশে থাকতে চাই, তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সেগুলো সমাধান করতে চাই। রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সক্ষমতার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে কাজ করতে চাই।

কিন্তু কোন পদবি বা পেশাকে অপব্যবহার করে কেউ যদি জনগণের আকাঙ্খার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সাধারণ মানুষের ন্যূনতম আত্মসম্মানকে মূল্য না দেয়, তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় সাধারণ মানুষের কন্ঠ হয়ে কাজ করব। অন্যায় করে আর কেউ পার পেয়ে যাবে না ইনশা আল্লাহ।’

বিষয়:

পঞ্চগড়ধর্ষণরংপুরবরখাস্তপঞ্চগড় সদরজেলার খবরচিকিৎসক
