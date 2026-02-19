সাঁথিয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

পাবনার সাঁথিয়ায় মাদক কারবারের টাকা ও পূর্ববিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল গফুর (৭০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার নন্দনপুর ইউনিয়নের খয়েরবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।
স্থানীয় ও থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একই গ্রামের আবু তালেবের ছেলে ময়েন উদ্দিন (৪৫) দীর্ঘদিন এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছে। গতকাল বুধবার গফুরের ছেলে আলমের সঙ্গে টাকার ভাগ নিয়ে ঝগড়া হয়।
এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ময়েন তাঁর লোকজন নিয়ে আলমের বাড়িতে যায়। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে আলমের পিতা আব্দুল গফুর (৭০), আবুল হোসেনের ছেলে মানিক (৪৩), আবু তালেবের ছেলে ময়েন উদ্দিন (৪৫), সেলিমের স্ত্রী ময়ূরী খাতুন (৩৪) আহত হয়। আহতদের সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল গফুরকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত মানিককে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
পুলিশ এ ঘটনায় ময়েন উদ্দিন (৪৫), তাঁর স্ত্রী রেশমা খাতুন (৩৪), মানিক হোসেন (৪৩) ও সজীবকে (২৫) আটক করেছে।
সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, নিহত ব্যক্তির ছেলে আলম এবং ময়েন উদ্দিনের মধ্যে টাকাপয়সা নিয়ে বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষের আব্দুল গফুর নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
পেকুয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তাহসিন নামের দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত শিশুর মাসহ ছয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
মুরাদনগরে পাওনা টাকার বিরোধে রুবেল ইসলাম নামের এক নির্মাণশ্রমিক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় আক্কাশ আলী ওরফে আকাশ নামের আরেক শ্রমিককে গ্রেপ্তারের পর আজ বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।২৪ মিনিট আগে
বগুড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে মারধরে আহত মোছা. বেগম (৫৬) নামের এক নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় অভিযুক্ত একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২৭ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ১৪ ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।৩৮ মিনিট আগে