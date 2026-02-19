Ajker Patrika
পাবনা

সাঁথিয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি
সাঁথিয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১
প্রতীকী ছবি

পাবনার সাঁথিয়ায় মাদক কারবারের টাকা ও পূর্ববিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল গফুর (৭০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার নন্দনপুর ইউনিয়নের খয়েরবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একই গ্রামের আবু তালেবের ছেলে ময়েন উদ্দিন (৪৫) দীর্ঘদিন এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছে। গতকাল বুধবার গফুরের ছেলে আলমের সঙ্গে টাকার ভাগ নিয়ে ঝগড়া হয়।

এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ময়েন তাঁর লোকজন নিয়ে আলমের বাড়িতে যায়। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে আলমের পিতা আব্দুল গফুর (৭০), আবুল হোসেনের ছেলে মানিক (৪৩), আবু তালেবের ছেলে ময়েন উদ্দিন (৪৫), সেলিমের স্ত্রী ময়ূরী খাতুন (৩৪) আহত হয়। আহতদের সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল গফুরকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত মানিককে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

পুলিশ এ ঘটনায় ময়েন উদ্দিন (৪৫), তাঁর স্ত্রী রেশমা খাতুন (৩৪), মানিক হোসেন (৪৩) ও সজীবকে (২৫) আটক করেছে।

সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, নিহত ব্যক্তির ছেলে আলম এবং ময়েন উদ্দিনের মধ্যে টাকাপয়সা নিয়ে বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষের আব্দুল গফুর নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

পাবনাপুলিশসংঘর্ষমাদকরাজশাহী বিভাগসাঁথিয়াজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

পেকুয়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত ৬

পেকুয়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত ৬

কুমিল্লায় টাকা নিয়ে বিরোধে নির্মাণশ্রমিক খুন, সহকর্মী কারাগারে

কুমিল্লায় টাকা নিয়ে বিরোধে নির্মাণশ্রমিক খুন, সহকর্মী কারাগারে

মারধরে আহত নারীর মৃত্যু, একই পরিবারের ৪ জন গ্রেপ্তার

মারধরে আহত নারীর মৃত্যু, একই পরিবারের ৪ জন গ্রেপ্তার

সাঁথিয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

সাঁথিয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১