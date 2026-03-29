পাবনায় হঠাৎ হামের প্রাদুর্ভাব, হাসপাতালে ভর্তি ২৭ রোগী

হঠাৎ করেই হামের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে উত্তরের জেলা পাবনায়। ফলে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি। পাবনা জেনারেল হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে ২৭ জন।
আড়াই শ শয্যাবিশিষ্ট পাবনা জেনারেল হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সাতজন। আর গত সাত দিনে জেলায় ২৩ জন হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া গত ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১১৮।
বর্তমানে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ২৭ রোগীর মধ্যে তিন মাস থেকে ১২ মাস বয়সী শিশু রয়েছে ২৫টি। আর মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি দুজন যুবকের মধ্যে একজনের বয়স ২২, অন্যজনের ৩২ বছর।
আজ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে সরেজমিনে দেখা যায়, হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের সামনের মেঝে রোগীতে ঠাসা। পায়ে হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই। একেকটি শয্যায় দু-তিনজন করে রোগী ভর্তি। এই ওয়ার্ডের বারান্দায় একটি কাচঘেরা কক্ষে হামে আক্রান্ত শিশুরা চিকিৎসাধীন। সেখানেও একেকটি শয্যায় দুজন করে—মেঝেতে চারটি শিশু চিকিৎসাধীন।
পাবনা সদর উপজেলার আশুতোষপুর গ্রামের গৃহবধূ স্মৃতি খাতুন তাঁর চার মাস বয়সী মেয়েশিশুকে ২৬ মার্চ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। এখনো সুস্থ হয়নি তাঁর সন্তান। মেয়ের প্রথমে ঠান্ডা-জ্বর হয়। তারপর শরীরে ও মুখে লাল গুটি বের হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে। বিছানায় ঘুমাতে পারে না। এমন অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক ভর্তি করার পরামর্শ দেন। পরে পরীক্ষা করলে তার হাম শনাক্ত হয়।
একই উপজেলার হারিয়াবাড়িয়া গ্রামের সুফিয়া বেগম তাঁর ৯ মাস বয়সী নাতি মাশরাফকে কোলে নিয়ে পায়চারি করছিলেন। সুফিয়া বেগম জানান, শিশুটিকে গতকাল শনিবার (২৮ মার্চ) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ঠিকমতো চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে চিকিৎসক এলেও নার্সদের ডেকেও পাওয়া যাচ্ছে না।
সদর উপজেলার মালিগাছা গ্রামের শিমলা খাতুন তাঁর আট মাস বয়সী ছেলে সাফায়াতকে ঈদের পরদিন ভর্তি করেছেন। তিনি জানান, হাসপাতাল থেকে ওষুধ ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। চিকিৎসক লিখে দিলে বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। আর নার্স ও পরিচ্ছনতাকর্মী কেউ এই রুমে আসতে চাচ্ছেন না।
হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে দায়িত্বরত চিকিৎসক তানভীর ইসলাম বলেন, ‘হামের রোগী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পৃথক স্থানে রেখে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। আপাতত কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বিষয়টি আমরা নজরদারিতে রেখেছি।’
আড়াই শ শয্যাবিশিষ্ট পাবনা জেনারেল হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মো. রফিকুল হাসান বলেন, এটি ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ। শিশুসহ যেকোনো বয়সী মানুষের হাম হতে পারে। আপাতত ভর্তি রোগীদের চিকিৎসার কোনো ঘাটতি নেই।
রোগীর স্বজনদের অভিযোগের বিষয়ে সহকারী পরিচালক বলেন, ‘৩৮ শয্যার শিশু ওয়ার্ডে প্রতিদিন ভর্তি থাকে ২০০ রোগীর ওপরে। আমাদের তো ওই ৩৮ শয্যার ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু সংকট তো থেকেই যায়। তবে হামের জন্য নতুন করে একটি ওয়ার্ড চালুর কথা ভাবা হচ্ছে।’ হামের টিকা নেওয়ার পরও কী কারণে হঠাৎ হামের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে, সে বিষয়টি স্বাস্থ্য বিভাগের তদন্ত করে দেখা দরকার বলে মনে করেন এই চিকিৎসক।
এ বিষয়ে পাবনার সিভিল সার্জন আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রায় প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু-চারজন করে হামের রোগী ভর্তি হচ্ছে। সে কারণে জেলার ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৃথক আইসোলেশন সেন্টার করা হয়েছে। ৯ মাস বা তার কম বয়সী শিশু রোগীর সংখ্যাই বেশি। যেহেতু ৯ মাস বয়সে হামের টিকা দেওয়ার পরও নতুন করে হামে আক্রান্ত হচ্ছে, তাই টিকার কার্যকারিতাসহ বিষয়টি নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।
সহকারী প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রক্টরিয়াল বডির দুই সদস্য। তাঁরা হলেন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার।৬ মিনিট আগে
সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে ছয় দিন ভেসে থাকা রাবার বোট থেকে প্রাণে বেঁচে গ্রিস উপকূলে পৌঁছেছেন কিশোরগঞ্জের আবদুল কাদির। সাগর উপকূলের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ওঠেন কাদির। তিনি জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার দেওঘর ইউনিয়নের পশ্চিম সাভিয়ানগর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।১০ মিনিট আগে
বরগুনার তালতলী উপজেলার ছোটবগী ও কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নের সংযোগস্থল গেন্ডামারা খালের ওপর নির্মিত লোহার ব্রিজ ভেঙে আহত হয়েছেন দুই মোটরসাইকেল আরোহী। এতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন পাঁচ গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটার পর আজ রোববার (২৯ মার্চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন....১৯ মিনিট আগে
আকর্ষণীয় অফারকে কেন্দ্র হঠাৎ অতিরিক্ত ভিড় ও বাইকারদের চাপের কারণেই ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আদালত যদি মনে করেন পুলিশের কোনো ভুল ছিল, তাহলে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছেন এবং ভবিষ্যতে আরও সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করবেন২২ মিনিট আগে