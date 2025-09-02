ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার যুবদল-কৃষক দল নেতাকে বহিষ্কার

পাবনা প্রতিনিধি
ইয়াবাসহ র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার পাবনা জেলা যুবদল নেতা রাশেদ রানা ও সুজানগর উপজেলা কৃষক দলের নেতা আব্দুল মজিদ মণ্ডলকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল ও আজ মঙ্গলবার দুই সংগঠন থেকে তাঁদের বহিষ্কারাদেশের বিষয়টি জানানো হয়।
মঙ্গলবার জেলা কৃষক দলের চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘সুজানগর থানা কৃষক দলের সদস্যসচিব আব্দুল মজিদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে প্রচার এবং ৩১ আগস্ট সিরাজগঞ্জ থানা-পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।
এ ঘটনায় কৃষক দল পাবনা জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাঁকে (মজিদ মণ্ডল) দল থেকে অব্যাহতি প্রদান করছে এবং কেন্দ্রীয় কৃষক দলের কাছে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
এর আগে সোমবার কেন্দ্রীয় যুবদলের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রাশেদ রানাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের ফুড ভিলেজ হোটেলের সামনে থেকে তাঁদের আটক করেন র্যাব-১২, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যরা। তল্লাশির একপর্যায়ে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁদের সিরাজগঞ্জ সলঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
