বাড়িতে ভেজাল দুধের কারখানা, মালিক-সহযোগীর জেল-জরিমানা
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় বাড়িতে ভেজাল দুধ তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে উপজেলা প্রশাসন। সেখানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ উপকরণ ও প্রস্তুত করা ভেজাল দুধ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় কারখানার মালিক ও তাঁর সহযোগীকে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে উপজেলার ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের কৈডাঙ্গা নতুনপাড়া গ্রামে আবুল বাশারের নিজ বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া মমতাজ।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে ৩৬ ড্রাম জেলি জব্দ করা হয়, যার ওজন প্রায় ২ হাজার ৭০০ কেজি। এ ছাড়া দুধ তৈরিতে ব্যবহৃত ২০০ লিটার তেল এবং ৩২০ লিটার প্রস্তুত করা ভেজাল দুধ উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা এসব উপকরণ ও দুধ ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়েছে।
অভিযানে ভেজাল দুধ তৈরির সঙ্গে জড়িত থাকায় কারখানার মালিক আবুল বাশারকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং তাঁর সহযোগী সবুজকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
অভিযানের সময় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) সংস্থা, ভাঙ্গুড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নুসরাত জাহান এবং থানা-পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুরাইয়া মমতাজ বলেন, আবুল বাশার দীর্ঘদিন ধরে ভেজাল দুধ তৈরির ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।