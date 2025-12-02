Ajker Patrika

ঈশ্বরদীতে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করা সেই যুবক আটক, পিস্তল-গুলি জব্দ

পাবনা ও ঈশ্বরদী প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার তুষার মণ্ডল। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার তুষার মণ্ডল। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থকদের সংঘর্ষে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করে এক যুবক। তাঁর সেই ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। পরে তাঁর নাম জানা যায় তুষার মণ্ডল (২১)।

ঘটনার পর থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে পলাতক ছিলেন তুষার। অবশেষে রেহাই পেলেন না তিনি। ঘটনার চার দিনের মাথায় ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে।

গতকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ধানবান্ধি এলাকার জে সি রোডের মতিন সাহেবের ঘাটসংলগ্ন স্থান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাবনা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।

পাবনা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশিদুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার তুষার ঈশ্বরদী পৌর শহরের ভেলুপাড়া মহল্লার আবু তাহেরের ছেলে।

ডিবির ওসি জানান, এ ঘটনায় তুষারের বিরুদ্ধে আজ সকালে ঈশ্বরদী থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা হয়েছে।

গত ২৭ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলার চরগড়গড়ি গ্রামে জামায়াত প্রার্থীর একটি নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে জামায়াত-বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ‎এতে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক আহত হন। ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয় অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলে।

সেই সংঘর্ষের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। যে ভিডিওতে দেখা যায়, তুষার নামের ওই যুবক পিস্তল উঁচিয়ে সামনে থাকা প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছুড়ছেন। তুষার বিএনপি নাকি জামায়াত কর্মী—তা নিয়ে দুই দলের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পাওয়া যায়।

এদিকে ঈশ্বরদী থানার ওসি আ স ম আব্দুর নূর গত ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে জানান, গুলি ছোড়া তুষার জামায়াত কর্মী। তিনি বিএনপির করা মামলার তালিকাভুক্ত ৬ নম্বর আসামি।

শাবিপ্রবি প্রতিনিধি 
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম দিন আজ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এক শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম দিন আজ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এক শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম দিনে ৪৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে কোনো নারী শিক্ষার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেননি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত শাকসু নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় থেকে শাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এসব শিক্ষার্থী।

শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম জানান, মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন মোট ৪৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র কিনেছেন। কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ২৬ জন এবং হল সংসদের জন্য ২০ জন। তবে কোনো নারী শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থীদের মনোনয়নপত্রের ফি ৩০০ টাকা এবং হল শিক্ষার্থী সংসদের জন্য ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগামী ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

শ্বশুর-জামাইকে পিটিয়ে হত্যায় জড়িতের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

রংপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে শ্বশুর রূপলাল দাস ও জামাই প্রদীপ লাল হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে সোহাগ বাবু (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের বালাবাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ নিয়ে এই হত্যা মামলায় মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো। গ্রেপ্তার সোহাগ বাবু তারাগঞ্জ উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট গ্রামের বাসিন্দা।

গত ১০ আগস্ট রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা সাত শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। পরে ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ ও স্থানীয় লোকজনের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে সোহাগ জড়িত ছিলেন। ভিডিও বিশ্লেষণে তাঁর জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ৯ আগস্ট রাত সাড়ে ৮টার দিকে মিঠাপুকুরের ছরান বালুয়া এলাকা থেকে ভাগনির স্বামী প্রদীপ লালকে নিয়ে ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন রূপলাল দাস। পথে সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা মোড়ে তাঁদের গতি রোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। একপর্যায়ে প্রদীপের কাছে থাকা কালো ব্যাগ তল্লাশি করে একটি পানীয়ের বোতল ও ওষুধ পাওয়া যায়।

ঢাকনা খোলার পর দুর্গন্ধে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা রূপলাল ও প্রদীপ লালকে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের মাঠে নিয়ে পিটুনি দেয়।

একপর্যায়ে তাঁদের উদ্ধার করে তারাগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে রূপলালকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অন্যদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন ভোরে প্রদীপ লালের মৃত্যু হয়।

উলিপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা
পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎কুড়িগ্রামের উলিপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে আলিফ (১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে পৌরসভার পশ্চিম শিববাড়ী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

‎এলাকাবাসী ও শিশুর স্বজন সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে আলিফ সকালে মায়ের সঙ্গে বাড়ির পাশে থাকা পুকুরপাড়ে যায়। এ সময় আলিফ পুকুরপাড়ে বসে খেলছিল। তার মা কাপড় পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আলিফকে সেখানে দেখতে না পেয়ে তাঁর মা আশপাশে খুঁজতে থাকেন। এরপর পুকুরের পানিতে আলিফকে ভেসে থাকতে দেখেন। পরে প্রতিবেশীরা আলিফকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বিষাদ চন্দ্র সরকার জানান, আলিফ নামের শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।

‎উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, শিশুমৃত্যুর ঘটনায় থানায় একটি ইউডি (অপমৃত্যু) মামলা করা হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জাতীয়করণে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা প্রাথমিক শিক্ষকদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয়করণের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয়করণের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দ্রুত জাতীয়করণের দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ। এ ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে সংগঠনটি।

আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচির ২৪তম দিনে এমন দাবি জানান আন্দোলনরত শিক্ষকেরা।

সংগঠনটি জানিয়েছে, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারির গেজেটের আলোকে যেসব বিদ্যালয় এখনো জাতীয়করণের বাইরে রয়ে গেছে, সেসব বিদ্যালয়ের দাবি আদায়ে প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি হস্তক্ষেপ এখন একান্ত প্রয়োজন।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জানান, ২০১৩ সালে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০১২ সালের ২৭ মের আগে আবেদন করা, দলিল করা ও স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধিত সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আওতায় আসার কথা থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ৩০ হাজারের বেশি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৬ হাজার ১৯৩টি জাতীয়করণ করা হয়।

শিক্ষকেরা বলেন, ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় শাখার উপসচিব গোপাল চন্দ্র দাস স্বাক্ষরিত পত্রে জাতীয়করণযোগ্য বিদ্যালয় যাচাই-বাছাই করে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

শিক্ষকেরা জানান, ২০১৮ সালের মার্চে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তৎকালীন মহাপরিচালক ড. এফ এম মঞ্জুর কাদিরও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেলেই বঞ্চিত বিদ্যালয়গুলোর জাতীয়করণের কাজ শুরু হবে। একই বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও জাতীয়করণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ২০২০ সালে একাদশ জাতীয় সংসদের ১৩তম বৈঠকেও সংসদ সদস্যরা বাদ পড়া প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের উল্লেখ থাকলেও কার্যকর অগ্রগতি হয়নি।

২০১৮ সালে ১৮ দিন, ২০১৯ সালে ৫৬ দিন, ২০২২ সালে দুই দিন, ২০২৩ সালে ১৭ দিন, ২০২৪ সালে ৯ দিনসহ বিভিন্ন সময় আন্দোলন করলেও অগ্রগতি হয়নি বলেও জানিয়েছেন আন্দোলনরত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ৷

সর্বশেষ ২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হলে তা-ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ দেখা যায়নি। যদিও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কনসালটেশন কমিটি অনধিক ৫ হাজার বঞ্চিত বিদ্যালয় জাতীয়করণের সুপারিশ পাঠিয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

গত ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি ২৪তম দিনেও চলমান রয়েছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। অবস্থান কর্মসূচিতে সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের বাবুল আখতার, জুয়েল মিয়া, মো. নিজাম উদ্দিন, কামরুন নাহার নুপুরসহ অন্তত ২০ জন শিক্ষক রয়েছেন।

