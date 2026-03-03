Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে স্বর্ণালংকার চুরি করতে দেখে ফেলায় বোনকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে বাসায় ঢুকে স্বর্ণালংকার চুরির সময় দেখে ফেলায় নিজের বড় বোনকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার রাতে নগরের হালিশহর থানার ঈদগাঁ বড়পুকুর দক্ষিণপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম ছেনোয়ারা বেগম (৬৫)। তিনি ওই এলাকার সাবের আহমদের স্ত্রী। অভিযুক্ত জানে আলম (৪২) বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন।

হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মোহাম্মদ সুলতান আহসান উদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ছেনোয়ারা বেগমকে তাঁর ভাই বাড়িতে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

নিহত নারীর ছেলে সেকান্দার হোসেন রবিন বলেন, ঘটনার সময় তিনি ও তাঁর বাবা তারাবির নামাজ আদায় করতে মসজিদে ছিলেন। নামাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে দেখেন স্থানীয় লোকজন তাঁর মামাকে রক্তাক্ত ছুরিসহ আটকে রেখেছে। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে চমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে নিহত নারীর স্বজনদের ভিড় দেখা যায়। নিহত নারীর স্বজন পরিচয় দেওয়া মো. মন্নান বলেন, জানে আলম বিভিন্ন সময় তাঁর বোনের কাছ থেকে টাকা নিতেন। ঘটনার সময় ছেনোয়ারা বেগম বাসায় একা ছিলেন। স্বর্ণালংকার চুরি করে পালানোর সময় তিনি দেখে ফেললে ঘরে থাকা বঁটি দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

এদিকে ঘটনার পর জানে আলমকে আটক করে থানায় নেওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ করেন। তাঁরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজেদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান এবং পুলিশের গাড়ি আটকে দেন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাকুপিয়ে হত্যাচট্টগ্রাম বিভাগচমেকহালিশহরচট্টগ্রামজেলার খবর
