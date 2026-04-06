খুনের চার দিন পর হত্যা মামলা

পাবনার ঈশ্বরদীতে জিয়া সাইবার ফোর্স উপজেলা শাখার সদস্যসচিব ইমরান হোসেন সোহাগ (২৭) খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের চার দিন পর আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) ঈশ্বরদী থানায় মামলাটি রেকর্ড করা হয়।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশাদুর রহমান আজ দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ওসি জানান, এ মামলার বাদী হয়েছেন সোহাগের বাবা শহরের সাঁড়া গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা মো. ইমানুল প্রামাণিক। গতকাল রোববার রাতে তিনি মামলা করার জন্য থানায় আসেন এবং আজ মামলাটি থানায় নথিভুক্ত করা হয়। মামলার এজাহারে সাতজনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৮-১০ জনকে আসামি করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসেবে বাদীর লিখিত এজাহারে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাঁর ছেলে সোহাগকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।
ওসি আরও জানান, আলোচিত মামলাটি নিয়ে রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি, পাবনার জেলা পুলিশসহ পুলিশ বিভাগ গুরুত্বের সঙ্গে তৎপরতা চালাচ্ছে।
ঈশ্বরদী শহরের সাঁড়া গোপালপুর এলাকায় গত বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে এক সহযোগীর সঙ্গে বসে গল্প করার সময় হেলমেট পরিহিত একদল দুর্বৃত্তের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন জিয়া সাইবার ফোর্সের সদস্যসচিব ও ছাত্রদলের সদস্য ইমরান হোসেন সোহাগ।
