Ajker Patrika
পাবনা

ভোজ্যতেল নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজির প্রতিবাদে পাবনায় মানববন্ধন

পাবনা প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোজ্যতেল নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজির প্রতিবাদে পাবনায় মানববন্ধন হয়েছে। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) পাবনা জেলা শাখার আয়োজনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন ক্যাবের পাবনা জেলা শাখার সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান।

ক্যাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিক আল কামালের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক উৎপল মির্জা, রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী মাহবুব মোর্শেদ বাবলা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুন্নাহার জলি, পাবনা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইয়াদ আলী মৃধা পাভেল, দপ্তর সম্পাদক মনিরুজ্জামান শিপন, সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. নরেশ মধু, পাবনা কলেজের শিক্ষক ড. আলমগীর হোসেনসহ অনেকে।

বক্তারা বলেন, বাজারে ভোজ্যতেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। বেশি মুনাফা লাভের আশায় তাঁরা এই অপকর্ম করছেন।

