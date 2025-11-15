একযোগে ৫৮ নারী শ্রমিক অসুস্থ, ঈশ্বরদী ইপিজেডে কারখানা বন্ধ ঘোষণা

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
আক্রান্ত ৫৮ জনের মধ্যে ৩৪ জনকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার থেকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ১৫ জনকে ভর্তি রাখা হয়েছে হাসপাতালে। বাকিরা ছাড়পত্র নিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
চিকিৎসক ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ বলছে, সবাই গণহিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় একজনের অসুস্থতা দেখে অন্যরা ‘শ্বাসকষ্ট এবং বমি’র লক্ষ্মণ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন।
শ্রমিকেরা জানান, ইপিজেডে পরচুলা তৈরির ওই চায়না কারখানার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারখানার চতুর্থ তলায় হঠাৎ এক নারী শ্রমিকের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং তিনি বমির ভাব নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাঁকে সুস্থ করতে এগিয়ে আসার কিছু সময়ের মধ্যে একে একে আরও নারী শ্রমিক লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর কারখানার তৃতীয় তলায়ও আক্রান্ত হন শ্রমিকেরা। পরে তাঁদের ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
দুজন শ্রমিক অভিযোগ করেন, পরচুলার কাজ করার সময় কারখানার চারতলায় এসি বন্ধ ছিল। এ সময় অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যান। অসুস্থ হয়ে পড়লেও প্রথম দিকে তাঁদের কারখানার বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু তৃতীয় তলায় আক্রান্ত শুরু হলে তাঁদের একে একে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়।
ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারের ইনচার্জ ফয়সাল আহমেদ জানান, কারখানা থেকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে আসা ৫০ নারী শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এ ছাড়া অনেকে সরাসরি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান।
তিনি আরও জানান, রোগের ধরন দেখে মনে হয়েছে রোগীরা গণহিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। একজনের আতঙ্ক দেখে অন্যরা একে একে আক্রান্ত হয়েছেন। এটা মূলত হিস্টিরিয়া রোগ।
ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আলী এহসান জানান, তিনি হাসপাতালে ৩৪ জনকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা শুনেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি ১৫ জনের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক এ বি এম শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই তিনি ওই কারখানাটি পরিদর্শন করেন এবং আক্রান্ত রোগীদের সেবাশুশ্রূষার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানার তৃতীয় ও চতুর্থ তলা বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের ছুটি দিয়েছেন।
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
আক্রান্ত ৫৮ জনের মধ্যে ৩৪ জনকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার থেকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ১৫ জনকে ভর্তি রাখা হয়েছে হাসপাতালে। বাকিরা ছাড়পত্র নিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
চিকিৎসক ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ বলছে, সবাই গণহিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় একজনের অসুস্থতা দেখে অন্যরা ‘শ্বাসকষ্ট এবং বমি’র লক্ষ্মণ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন।
শ্রমিকেরা জানান, ইপিজেডে পরচুলা তৈরির ওই চায়না কারখানার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারখানার চতুর্থ তলায় হঠাৎ এক নারী শ্রমিকের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং তিনি বমির ভাব নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাঁকে সুস্থ করতে এগিয়ে আসার কিছু সময়ের মধ্যে একে একে আরও নারী শ্রমিক লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর কারখানার তৃতীয় তলায়ও আক্রান্ত হন শ্রমিকেরা। পরে তাঁদের ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
দুজন শ্রমিক অভিযোগ করেন, পরচুলার কাজ করার সময় কারখানার চারতলায় এসি বন্ধ ছিল। এ সময় অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যান। অসুস্থ হয়ে পড়লেও প্রথম দিকে তাঁদের কারখানার বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু তৃতীয় তলায় আক্রান্ত শুরু হলে তাঁদের একে একে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়।
ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারের ইনচার্জ ফয়সাল আহমেদ জানান, কারখানা থেকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে আসা ৫০ নারী শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এ ছাড়া অনেকে সরাসরি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান।
তিনি আরও জানান, রোগের ধরন দেখে মনে হয়েছে রোগীরা গণহিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। একজনের আতঙ্ক দেখে অন্যরা একে একে আক্রান্ত হয়েছেন। এটা মূলত হিস্টিরিয়া রোগ।
ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আলী এহসান জানান, তিনি হাসপাতালে ৩৪ জনকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা শুনেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি ১৫ জনের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক এ বি এম শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই তিনি ওই কারখানাটি পরিদর্শন করেন এবং আক্রান্ত রোগীদের সেবাশুশ্রূষার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানার তৃতীয় ও চতুর্থ তলা বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের ছুটি দিয়েছেন।
ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
আক্রান্ত ৫৮ জনের মধ্যে ৩৪ জনকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার থেকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ১৫ জনকে ভর্তি রাখা হয়েছে হাসপাতালে। বাকিরা ছাড়পত্র নিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
চিকিৎসক ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ বলছে, সবাই গণহিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় একজনের অসুস্থতা দেখে অন্যরা ‘শ্বাসকষ্ট এবং বমি’র লক্ষ্মণ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন।
শ্রমিকেরা জানান, ইপিজেডে পরচুলা তৈরির ওই চায়না কারখানার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারখানার চতুর্থ তলায় হঠাৎ এক নারী শ্রমিকের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং তিনি বমির ভাব নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাঁকে সুস্থ করতে এগিয়ে আসার কিছু সময়ের মধ্যে একে একে আরও নারী শ্রমিক লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর কারখানার তৃতীয় তলায়ও আক্রান্ত হন শ্রমিকেরা। পরে তাঁদের ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
দুজন শ্রমিক অভিযোগ করেন, পরচুলার কাজ করার সময় কারখানার চারতলায় এসি বন্ধ ছিল। এ সময় অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যান। অসুস্থ হয়ে পড়লেও প্রথম দিকে তাঁদের কারখানার বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু তৃতীয় তলায় আক্রান্ত শুরু হলে তাঁদের একে একে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়।
ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারের ইনচার্জ ফয়সাল আহমেদ জানান, কারখানা থেকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে আসা ৫০ নারী শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এ ছাড়া অনেকে সরাসরি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান।
তিনি আরও জানান, রোগের ধরন দেখে মনে হয়েছে রোগীরা গণহিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। একজনের আতঙ্ক দেখে অন্যরা একে একে আক্রান্ত হয়েছেন। এটা মূলত হিস্টিরিয়া রোগ।
ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আলী এহসান জানান, তিনি হাসপাতালে ৩৪ জনকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা শুনেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি ১৫ জনের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক এ বি এম শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই তিনি ওই কারখানাটি পরিদর্শন করেন এবং আক্রান্ত রোগীদের সেবাশুশ্রূষার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানার তৃতীয় ও চতুর্থ তলা বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের ছুটি দিয়েছেন।
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
আক্রান্ত ৫৮ জনের মধ্যে ৩৪ জনকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার থেকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ১৫ জনকে ভর্তি রাখা হয়েছে হাসপাতালে। বাকিরা ছাড়পত্র নিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
চিকিৎসক ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ বলছে, সবাই গণহিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় একজনের অসুস্থতা দেখে অন্যরা ‘শ্বাসকষ্ট এবং বমি’র লক্ষ্মণ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন।
শ্রমিকেরা জানান, ইপিজেডে পরচুলা তৈরির ওই চায়না কারখানার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারখানার চতুর্থ তলায় হঠাৎ এক নারী শ্রমিকের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং তিনি বমির ভাব নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাঁকে সুস্থ করতে এগিয়ে আসার কিছু সময়ের মধ্যে একে একে আরও নারী শ্রমিক লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর কারখানার তৃতীয় তলায়ও আক্রান্ত হন শ্রমিকেরা। পরে তাঁদের ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
দুজন শ্রমিক অভিযোগ করেন, পরচুলার কাজ করার সময় কারখানার চারতলায় এসি বন্ধ ছিল। এ সময় অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যান। অসুস্থ হয়ে পড়লেও প্রথম দিকে তাঁদের কারখানার বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু তৃতীয় তলায় আক্রান্ত শুরু হলে তাঁদের একে একে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়।
ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারের ইনচার্জ ফয়সাল আহমেদ জানান, কারখানা থেকে ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে আসা ৫০ নারী শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এ ছাড়া অনেকে সরাসরি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান।
তিনি আরও জানান, রোগের ধরন দেখে মনে হয়েছে রোগীরা গণহিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। একজনের আতঙ্ক দেখে অন্যরা একে একে আক্রান্ত হয়েছেন। এটা মূলত হিস্টিরিয়া রোগ।
ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আলী এহসান জানান, তিনি হাসপাতালে ৩৪ জনকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা শুনেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি ১৫ জনের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক এ বি এম শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই তিনি ওই কারখানাটি পরিদর্শন করেন এবং আক্রান্ত রোগীদের সেবাশুশ্রূষার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানার তৃতীয় ও চতুর্থ তলা বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের ছুটি দিয়েছেন।
টাঙ্গাইলের মধুপুরে অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার পথে বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় নাহিদুর রহমান পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুর ও হাতিরঝিলে পৃথক তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে হাতিরঝিলে বিস্ফোরণের সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।৭ মিনিট আগে
সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকারের অভিযোগে পাঁচ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালিয়ে এই জেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়।২৬ মিনিট আগে
টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের মধুপুরে হাসপাতালে অসুস্থ বাবাকে দেখতে যাওয়ার পথে বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।
নিহত তরুণ উপজেলার বাসুদেববাড়ী গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে।
জানা গেছে, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন জাকির হোসেন। বাবাকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন জাহিদ। গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে পৌঁছালে বিনিময় পরিবহনের একটি বাস জাহিদের মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান জাহিদ। এতে রাস্তায় নেমে কয়েকটি বাস ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধরা। তারা ঢাকাগামী বিনিময় পরিবহনের অপর একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।
এ ব্যাপারে মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমরানুল কবীর বলেন, ‘গাড়ি ভাঙচুর এবং আগুন দেওয়ার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেই। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। জাহিদ হোসেনের লাশ নিকটজনেরা নিয়ে গেছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবার অভিযোগ দিলে আমরা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’
টাঙ্গাইলের মধুপুরে হাসপাতালে অসুস্থ বাবাকে দেখতে যাওয়ার পথে বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।
নিহত তরুণ উপজেলার বাসুদেববাড়ী গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে।
জানা গেছে, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন জাকির হোসেন। বাবাকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন জাহিদ। গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে পৌঁছালে বিনিময় পরিবহনের একটি বাস জাহিদের মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান জাহিদ। এতে রাস্তায় নেমে কয়েকটি বাস ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধরা। তারা ঢাকাগামী বিনিময় পরিবহনের অপর একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।
এ ব্যাপারে মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমরানুল কবীর বলেন, ‘গাড়ি ভাঙচুর এবং আগুন দেওয়ার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেই। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। জাহিদ হোসেনের লাশ নিকটজনেরা নিয়ে গেছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবার অভিযোগ দিলে আমরা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় নাহিদুর রহমান পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুর ও হাতিরঝিলে পৃথক তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে হাতিরঝিলে বিস্ফোরণের সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।৭ মিনিট আগে
সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকারের অভিযোগে পাঁচ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালিয়ে এই জেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়।২৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় নাহিদুর রহমান পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আজ শনিবার শহরের মাসদাইর বেগম রোকেয়া স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আহত নাহিদুর রহমান পারভেজ নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং স্থানীয় দোকানি।
নাহিদুর রহমান পারভেজ বলেন, ‘মাসদাইর বাজার থেকে আসার পথে বেগম রোকেয়া স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় স্থানীয় মাদক কারবারি মাসুদ আমাকে বলে তাকিয়ে আছিস কেন? এই কথা বলেই অস্ত্র বের করে গুলি করে দিল। বলতে থাকে তুই কে? এরপর পেছন থেকে দৌড়ে এসে রিপন সুইচ গিয়ার দিয়ে হাতের মধ্যে পোজ দেয়। আরেকজন জাহিদ এসে লোহা দিয়ে মাথায় বাড়ি দিল। সেই সঙ্গে মাসুদ আবার গুলি করে। আমি দৌড়ে চলে আসি।’
এ বিষয়ে ফতুল্লা থানার তদন্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিদর্শন করে এসেছি। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় নাহিদুর রহমান পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আজ শনিবার শহরের মাসদাইর বেগম রোকেয়া স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আহত নাহিদুর রহমান পারভেজ নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং স্থানীয় দোকানি।
নাহিদুর রহমান পারভেজ বলেন, ‘মাসদাইর বাজার থেকে আসার পথে বেগম রোকেয়া স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় স্থানীয় মাদক কারবারি মাসুদ আমাকে বলে তাকিয়ে আছিস কেন? এই কথা বলেই অস্ত্র বের করে গুলি করে দিল। বলতে থাকে তুই কে? এরপর পেছন থেকে দৌড়ে এসে রিপন সুইচ গিয়ার দিয়ে হাতের মধ্যে পোজ দেয়। আরেকজন জাহিদ এসে লোহা দিয়ে মাথায় বাড়ি দিল। সেই সঙ্গে মাসুদ আবার গুলি করে। আমি দৌড়ে চলে আসি।’
এ বিষয়ে ফতুল্লা থানার তদন্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিদর্শন করে এসেছি। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের মধুপুরে অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার পথে বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুর ও হাতিরঝিলে পৃথক তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে হাতিরঝিলে বিস্ফোরণের সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।৭ মিনিট আগে
সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকারের অভিযোগে পাঁচ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালিয়ে এই জেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়।২৬ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুর ও হাতিরঝিলে পৃথক তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে হাতিরঝিলে বিস্ফোরণের সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে চারটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে মিরপুরের সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) অফিসের সামনে। এরপর মিরপুর-১২ মেট্রো স্টেশনের নিচে দুই দফা বিস্ফোরণ এবং হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মিরপুর বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) মো. মিজানুর রহমান জানান, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বিআরটিএ এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
হাতিরঝিল থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) ফুয়াদ আহমেদ বলেন, মধুবাগ ব্রিজের নিচে বিস্ফোরণের কারণে একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সেখানে কাউকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।
পল্লবী থানার পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুর-১২ মেট্রো স্টেশনের নিচে আচমকা দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
রাজধানীর মিরপুর ও হাতিরঝিলে পৃথক তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে হাতিরঝিলে বিস্ফোরণের সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে চারটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে মিরপুরের সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) অফিসের সামনে। এরপর মিরপুর-১২ মেট্রো স্টেশনের নিচে দুই দফা বিস্ফোরণ এবং হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মিরপুর বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) মো. মিজানুর রহমান জানান, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বিআরটিএ এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
হাতিরঝিল থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) ফুয়াদ আহমেদ বলেন, মধুবাগ ব্রিজের নিচে বিস্ফোরণের কারণে একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সেখানে কাউকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।
পল্লবী থানার পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুর-১২ মেট্রো স্টেশনের নিচে আচমকা দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের মধুপুরে অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার পথে বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় নাহিদুর রহমান পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকারের অভিযোগে পাঁচ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালিয়ে এই জেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়।২৬ মিনিট আগে
খুলনা প্রতিনিধি
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের মরাপশুর ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা গতকাল সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালান। এ সময় খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরার অভিযোগে পাঁচ জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ডিঙি নৌকা, একটি বেহুন্দি জাল, তিন কর্কশিট ভর্তি বরফ, সাত কেজি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং দুই বোতল কীটনাশক জব্দ করেন বনরক্ষীরা।
বন আইনে দায়ের করা মামলায় জেলেদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গ্রেপ্তার জেলেরা হচ্ছেন রাসেল শেখ (২৮), জামাল শেখ (৪৫), রাজু সরদার (২৫), রমজান সরদার (২৭) ও ইমদাদ সরদার (৪০)। তাঁদের সবার বাড়ি মোংলা উপজেলার গাববুনিয়া গ্রামে বলে বনরক্ষীরা জানিয়েছেন।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, মরাপশুর এলাকার ঠাকুরের খালে আটক জেলেরা অবৈধভাবে বিষ দিয়ে মাছ ধরছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের মরাপশুর ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা গতকাল সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালান। এ সময় খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরার অভিযোগে পাঁচ জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ডিঙি নৌকা, একটি বেহুন্দি জাল, তিন কর্কশিট ভর্তি বরফ, সাত কেজি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং দুই বোতল কীটনাশক জব্দ করেন বনরক্ষীরা।
বন আইনে দায়ের করা মামলায় জেলেদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গ্রেপ্তার জেলেরা হচ্ছেন রাসেল শেখ (২৮), জামাল শেখ (৪৫), রাজু সরদার (২৫), রমজান সরদার (২৭) ও ইমদাদ সরদার (৪০)। তাঁদের সবার বাড়ি মোংলা উপজেলার গাববুনিয়া গ্রামে বলে বনরক্ষীরা জানিয়েছেন।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, মরাপশুর এলাকার ঠাকুরের খালে আটক জেলেরা অবৈধভাবে বিষ দিয়ে মাছ ধরছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডে বাংলাদেশ হাইজিংটন হেয়ার প্রোডাক্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের মধুপুরে অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার পথে বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় নাহিদুর রহমান পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুর ও হাতিরঝিলে পৃথক তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে হাতিরঝিলে বিস্ফোরণের সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।৭ মিনিট আগে