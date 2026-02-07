জামায়াতের প্রচারে হামলা-বাধা, নারীসহ আহত ৩

পাবনার সুজানগরে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের প্রচারে বাধা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। পৃথক ঘটনায় দুই নারীসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার মানিকহাট ইউনিয়নের রায়পুর মাঝপাড়া, সুজানগর পৌর এলাকার চর সুজানগর এবং আহমদপুরের সৈয়দপুরে এসব ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলা জামায়াতের ওলামা বিভাগের সভাপতি হাফেজ মাওলানা রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি হাফেজ আমিনুল ইসলাম শিমুল, ওলামা বিভাগের পৌর সভাপতি মাওলানা ইনামুল হক, মহিলা জামায়াতের কর্মী মার্জিয়া খাতুন ও ফিরোজা বেগম।
আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাওলানা রফিকুল ইসলামের বাড়িতে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা ভোটের প্রচার চালাতে যান। এ সময় হুমায়ূন, সুমন, সেলিম, বন্দের মোল্লাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা প্রথমে মহিলা কর্মীদের বাধা দেন। মহিলা কর্মীদের মারধর করলে পাশে থাকা পুরুষ কর্মীরা এগিয়ে যান। এ সময় তাঁদেরকে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। এতে ১০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ছাড়া সুজানগর পৌর এলাকার চর সুজানগরে মহিলা কর্মীদের বাধা ও মারধর করা হয় এবং আহমদপুর ইউনিয়নের সৈয়দপুরে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের প্রচারে বাধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।
এ বিষয়ে পাবনা-২ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মীর রাশেদুজ্জামান বলেন, ‘আজকে সুজানগরে তিনটি ঘটনা জানতে পেরেছি এবং ইতিমধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে আমরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পাবনা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী সেলিম রেজা হাবিব বলেন, ‘এগুলো কে করছে আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। আমি ইউএনওকে (সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা) বলেছি, যাঁরা অভিযুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা নেবেন।’
