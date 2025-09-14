Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পাবনা

পাবনা-১ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বহাল দাবিতে বেড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলছে

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা-১ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বহাল দাবিতে বেড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলছে

পাবনা-১ (বেড়া আংশিক-সাঁথিয়া) সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে বেড়া উপজেলায় রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সন্ধ্যা হরতাল চলছে। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির ডাকে সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে হরতাল। সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত চলবে। হরতাল চলাকালে বেড়া পৌর সদরের সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে বেড়ায় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে আলহাজ ফজলুর রহমান ফকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই হরতালের ডাক দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ৪ আগস্ট ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনের চূড়ান্ত সীমানার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার একাংশ নিয়ে গঠিত পাবনা-১ আসন সংশোধন করে শুধু সাঁথিয়া উপজেলাকে পাবনা-১ আসন করা হয়েছে এবং পাবনা-২ আসনের (সুজানগর ও বেড়া উপজেলার একাংশ) সঙ্গে বেড়া উপজেলাকে পুরোপুরি সংযুক্ত করা হয়েছে।

তার পর থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বেড়া উপজেলাবাসী। তারা পাবনা-১ (সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার আংশিক) সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে ৭ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক দুই ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

আন্দোলনকারীরা বলেন, ‘সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে শুধু সাঁথিয়া উপজেলা নিয়ে পাবনা-১ আসন আলাদা করা হয়েছে। আর বেড়া উপজেলাকে পৃথক করে পাবনা-২ আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বেড়া উপজেলার জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু সাঁথিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।’

বেড়া পৌর বিএনপির সভাপতি ফজলুর রহমান ফকির বলেন, ‘আমরা ৫০ বছর ধরে পাবনা-১ আসন সাঁথিয়ার সঙ্গে বেড়া উপজেলা মিলেমিশে আছি। দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন এটি। অথচ কী কারণে পাবনা-১ আসন থেকে বেড়া উপজেলাকে বাদ দিয়ে আমাদের পাবনা-২ আসনের সঙ্গে দেওয়া হলো তা বোধগম্য নয়। আমরা এটা মানি না। অবিলম্বে গেজেট বাতিল করে পাবনা-১ আসনকে পুনর্বহাল করতে হবে।’

বিষয়:

পাবনাহরতালরাজশাহী বিভাগসাঁথিয়ারাজশাহী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস, বিপক্ষে ভোট দিল যারা

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস, বিপক্ষে ভোট দিল যারা

সম্পর্কিত

পাবনা-১ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বহাল দাবিতে বেড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলছে

পাবনা-১ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বহাল দাবিতে বেড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলছে

বিধবার ঘরে মাদক সেবনের অভিযোগ, পদ হারালেন বিএনপি নেতা

বিধবার ঘরে মাদক সেবনের অভিযোগ, পদ হারালেন বিএনপি নেতা

বেনাপোলে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আহত ১

বেনাপোলে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আহত ১

ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত বিএনপির পদ স্থগিত হওয়া নেতা গ্রেপ্তার

ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত বিএনপির পদ স্থগিত হওয়া নেতা গ্রেপ্তার