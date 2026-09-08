Ajker Patrika
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পাবনা

সাঁথিয়ায় পুকুরে ভাসছিল পেঁয়াজ ব্যবসায়ীর গলাকাটা মরদেহ

পাবনা ও সাঁথিয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫: ৪১
সাঁথিয়ায় পুকুরে ভাসছিল পেঁয়াজ ব্যবসায়ীর গলাকাটা মরদেহ
নিহত আব্দুল আজিজের স্বজনদের আহাজারি। আজ দুপুরে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার ডাঙ্গামাছ গ্রামে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার সাঁথিয়ায় পুকুর থেকে আব্দুল আজিজ (৫৫) নামে এক পেঁয়াজ ব্যবসায়ীর গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মিয়াপুর মিনারপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আব্দুল আজিজ উপজেলার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের ডাঙ্গামাছ গ্রামের মৃত সেকেন সরদারের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) এশার নামাজের পর বাড়ি থেকে বের হন আব্দুল আজিজ। এরপর আর বাড়িতে ফেরেননি তিনি। মঙ্গলবার সকালে মিয়াপুর মিনারপাড়া এলাকার মানিকের পুকুরে তাঁর মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন।

খবর পেয়ে সাঁথিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে স্থানীয়রা মরদেহটি আব্দুল আজিজের বলে শনাক্ত করেন।

সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পুকুর থেকে আব্দুল আজিজের গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গত রাতে দুর্বৃত্তরা তাঁকে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ পুকুরে ফেলে রেখে গেছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।

বিষয়:

পাবনাউদ্ধারপুলিশসাঁথিয়ামরদেহ
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