প্রতিটি গণমাধ্যমকে সংবাদের ফ্যাক্ট চেকিং নিশ্চিত করতে হবে: তথ্যমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ‘প্রতিটি গণমাধ্যমকে সংবাদ জনগণের কাছে পৌঁছানোর আগে ওই সংবাদের ফ্যাক্ট চেকিং নিশ্চিত করতে হবে। ফ্যাক্ট চেকিংয়ের শর্ত পূরণ ছাড়া কোনো সংবাদ যদি বাইরে প্রচারিত হয় তাহলে ওই সংবাদ প্রকাশকারী সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনতে পারব।’
আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) পাবনার সাঁথিয়া প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘অপ তথ্য ছড়ানোর যে ঝুঁকি, সেটা মোকাবিলা করার জন্য ফ্যাক্ট চেকিংয়ের এই শর্তটাকে আমরা জুড়ে দেব গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতাকে নিশ্চিত করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি, সৎ সাংবাদিকেরা আমাদের এই ভূমিকাকে সমর্থন করবেন।’
সভায় সাঁথিয়া প্রেসক্লাবের দ্বিতল ভবন নির্মাণকাজে আর্থিক সহযোগিতা ও অনুদানের আশ্বাস দেন তথ্যমন্ত্রী।
সাঁথিয়া প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক মীর নজমুল বারী নাহীদের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক আশিক ইকবাল রাসেলের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সদস্য মাসুদুল হক মাসুদ, সাঁথিয়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি জয়নুল আবেদীন রানা, মানিক মিয়া রানা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রতন দাস প্রমুখ। এ সময় সাঁথিয়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিজু তামান্না, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
