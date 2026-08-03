Ajker Patrika
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পাবনা

ঈশ্বরদীতে চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
ঈশ্বরদীতে চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত
চুরির চেষ্টাকালে চোরের চায়নিজ কুড়ালের আঘাতে আহত বাড়িওয়ালা ও তাঁর দুই ছেলে পুলিশের কাছে ঘটনার বিবরণ জানাচ্ছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে চুরির চেষ্টার অভিযোগে সুমন হোসেন (৩৩) নামে এক ব্যক্তি গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বাড়ির মালিক ও তাঁর দুই ছেলে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়ার ঠান্ডাপাড়া মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন বাড়ির মালিক হাবিবুল ইসলাম এবং তাঁর দুই ছেলে শাকিল মণ্ডল ও শাহান মণ্ডল। তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

নিহত সুমন হোসেন একই ইউনিয়নের মহাদেবপুর আজিজলতলা এলাকার মৃত বয়েন উদ্দিনের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে আগে চুরির অভিযোগ ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাত ৩টার দিকে সুমন হোসেন চুরির উদ্দেশ্যে হাবিবুল ইসলামের বাড়িসংলগ্ন একটি দোকানে প্রবেশ করেন। শব্দ পেয়ে হাবিবুল ইসলাম বাইরে এসে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করলে সুমন ধারালো একটি কুড়াল দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান। পরে হাবিবুল ইসলামের দুই ছেলে এগিয়ে এলে তাঁদেরও কুপিয়ে আহত করা হয়।

চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সুমনকে আটক করেন। পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করলে তিনি গুরুতর আহত হন। একপর্যায়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশাদুর রহমান বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পাবনাগণপিটুনিনিহতঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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