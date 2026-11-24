পাবিপ্রবিতে ছাত্রদলের ২ গ্রুপের সংঘর্ষ, ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) হলের সিট দখল নিয়ে ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে হল প্রভোস্টসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উভয় পক্ষের ছাত্রনেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মো. শামীম। বৈঠকে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিজন কুমার ব্রহ্ম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, স্বাধীনতা হলের প্রভোস্ট মো. আল ফাহাদ ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন সদস্যসচিব জুলাই-৬ হলের সহকারী প্রভোস্ট দয়াল চন্দ্র রায় ও সদস্য সহকারী ছাত্র উপদেষ্টা বায়জীদ হাসান। কমিটিকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।