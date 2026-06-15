Ajker Patrika
নোয়াখালী

দুর্নীতি প্রতিরোধ নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
দুর্নীতি প্রতিরোধ নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা
নোয়াখালীতে দুদক কার্যালয়ের সভাকক্ষে দুর্নীতি প্রতিরোধবিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীতে দুর্নীতি প্রতিরোধবিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ সময় প্রতিযোগীরা দুর্নীতির পক্ষে-বিপক্ষে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে।

আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে দুদক কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন, সদর একাডেমিক সুপার ভাইজার শান্তিপদ মজুমদার, চাটখিল একাডেমিক সুপার ভাইজার আমজাদ হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক আরঙ্গজেব, দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাহেদ আলম, দুদক কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস।

প্রতিযোগিতায় অতিথি ছিলেন দুদক জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক ফারুক আহমেদ, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি প্রফেসর মো. আবুল বাশার, সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী ফিরোজ আলম, সদস্য সাংবাদিক মিজানুর রহমান রিয়াদ, আইনজীবী নুর হোসেন মাসুদসহ অন্যরা।

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রানার্সআপ হয় পৌর কল্যাণ উচ্চবিদ্যালয়। শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক নির্বাচিত হয় নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিযোগী সিনথিয়া ভূঁইয়া। প্রতিযোগিতা শেষে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ দল ও শ্রেষ্ঠ বিতার্কিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

বিষয়:

নোয়াখালীদুর্নীতিবিতর্কপ্রতিরোধপ্রতিযোগিতাদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
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