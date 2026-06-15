দুর্নীতি প্রতিরোধ নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

নোয়াখালীতে দুর্নীতি প্রতিরোধবিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ সময় প্রতিযোগীরা দুর্নীতির পক্ষে-বিপক্ষে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে।
আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে দুদক কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন, সদর একাডেমিক সুপার ভাইজার শান্তিপদ মজুমদার, চাটখিল একাডেমিক সুপার ভাইজার আমজাদ হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক আরঙ্গজেব, দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাহেদ আলম, দুদক কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস।
প্রতিযোগিতায় অতিথি ছিলেন দুদক জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক ফারুক আহমেদ, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি প্রফেসর মো. আবুল বাশার, সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী ফিরোজ আলম, সদস্য সাংবাদিক মিজানুর রহমান রিয়াদ, আইনজীবী নুর হোসেন মাসুদসহ অন্যরা।
প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রানার্সআপ হয় পৌর কল্যাণ উচ্চবিদ্যালয়। শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক নির্বাচিত হয় নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিযোগী সিনথিয়া ভূঁইয়া। প্রতিযোগিতা শেষে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ দল ও শ্রেষ্ঠ বিতার্কিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।
ফলে পুলিশি পাহারায় চিকিৎসাধীন এই আসামিকে যেকোনো সময় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হতে পারে। হাসপাতালসংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পাঁচ থানার ওসি পদে রদবদল আনা হয়েছে। সোমবার সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলীর স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করতেই নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই পদায়ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিএমপি সূত্র।১৬ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নে রাতের আঁধারে অবৈধ ড্রাম ট্রাক্টরে মাটি বহনের অভিযোগ উঠেছে। চাঁদকাঠি গ্রামের একটি পুরনো দিঘি পুনঃখননের মাটি ইটভাটায় নেওয়ায় গ্রামীণ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এলাকাবাসী শব্দদূষণ ও দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন।২১ মিনিট আগে
নিখোঁজের তিন দিন পর বাড়ির অদূরে কালিজিরা নদী থেকে অটোরিকশাচালক নাজমুল মোল্লার (২২) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার স্থানীয় লোকজন নদীতে বস্তাবন্দী মরদেহ দেখতে পান। তাঁকে হত্যা করে অটোরিকশাটি ছিনতাই করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত নাজমুল ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের হরিণফুলিয়া-জাগুয়া এলাকার বাসিন্দা...১ ঘণ্টা আগে