Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে আ. লীগের ৬ নেতা-কর্মী আটক

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে আ. লীগের ৬ নেতা-কর্মী আটক
শহীদ মিনারে ফুল দিতে গিয়ে আটক আ. লীগের ছয় নেতা-কর্মী। ছবি: আজকের পত্রিকা

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে আটক হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের ছয় নেতা-কর্মী। পরে তাদের ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর করা একটি মামলা গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের বিচারিক আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার বসুরহাট বাজার থেকে এই ছয়জনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মুছাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের হুমায়ুন কবিরের ছেলে সোহেল (৪৫), সিরাজপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মোহাম্মদ নগর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে সিরাজুল হক মঞ্জু (৩৫), একই গ্রামের মনির আহমদের ছেলে হুমায়ুন কবির (৪০), মোহাম্মদ নগর গ্রামের সিদ্দিক মিয়ার ছেলে শেখ ফরিদ (৪০), চর হাজারী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সফি উল্লার ছেলে শরিয়ত উল্যাহ মিলন (৪৫) ও একই ওয়ার্ডের আবদুল হকের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪৫)।

পুলিশ জানায়, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী বসুরহাট বাজারের বিভিন্ন স্থানে জড়ো হন। পরে তাঁরা বসুরহাট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, আটক ব্যক্তিরা সবাই আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁদের ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর করা একটি মামলা গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীনিষিদ্ধআটকচট্টগ্রাম বিভাগআন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসজেলার খবরআওয়ামী লীগকোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন, কে কোন দায়িত্ব পেলেন

প্রধানমন্ত্রী তারেককে চিঠিতে কী বলেছিলেন মোদি, জানালেন জয়সওয়াল

শহরবাসীর কল্যাণে পরিচয় গোপন করে ২১ কেজি সোনা দান

পুলিশে শীর্ষ পদে বদল হতে পারে, ঢালাও বদলি নয়

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে আ. লীগের ৬ নেতা-কর্মী আটক

নোয়াখালীতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে আ. লীগের ৬ নেতা-কর্মী আটক

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম: সহকারী হাইকমিশনার

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম: সহকারী হাইকমিশনার

গফরগাঁওয়ে ভাষাশহীদ জব্বারের বাড়িতে মানুষের ভিড়

গফরগাঁওয়ে ভাষাশহীদ জব্বারের বাড়িতে মানুষের ভিড়

শহীদ মিনারে ডাকসুর একাংশের শ্রদ্ধা, উপেক্ষিত হওয়ার ক্ষোভ বাকিদের

শহীদ মিনারে ডাকসুর একাংশের শ্রদ্ধা, উপেক্ষিত হওয়ার ক্ষোভ বাকিদের