নোয়াখালীতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে আ. লীগের ৬ নেতা-কর্মী আটক

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে আটক হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের ছয় নেতা-কর্মী। পরে তাদের ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর করা একটি মামলা গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের বিচারিক আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার বসুরহাট বাজার থেকে এই ছয়জনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মুছাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের হুমায়ুন কবিরের ছেলে সোহেল (৪৫), সিরাজপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মোহাম্মদ নগর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে সিরাজুল হক মঞ্জু (৩৫), একই গ্রামের মনির আহমদের ছেলে হুমায়ুন কবির (৪০), মোহাম্মদ নগর গ্রামের সিদ্দিক মিয়ার ছেলে শেখ ফরিদ (৪০), চর হাজারী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সফি উল্লার ছেলে শরিয়ত উল্যাহ মিলন (৪৫) ও একই ওয়ার্ডের আবদুল হকের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪৫)।
পুলিশ জানায়, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী বসুরহাট বাজারের বিভিন্ন স্থানে জড়ো হন। পরে তাঁরা বসুরহাট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করে।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, আটক ব্যক্তিরা সবাই আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁদের ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর করা একটি মামলা গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার বলেছেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম। আজ শনিবার সকালে রাজশাহীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।৪১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের পাঁচুয়ায় (জব্বার নগর) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবসে ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বারের গ্রামের বাড়িতে ভিড় করেছে শত শত মানুষ। শনিবার প্রথম প্রহরে ভাষাশহীদ জব্বারের বাড়ি-সংলগ্ন উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা লোকারণ্য হয়ে পড়ে।৪৪ মিনিট আগে
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতারা। তবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর সময় ডাকসুর অনেক পরিচিত মুখকেই দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডাকসুরই অনেকে।১ ঘণ্টা আগে
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পটুয়াখালীর বাউফল পাবলিক মাঠসংলগ্ন পশ্চিম ও উত্তর পাশে নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আলোকসজ্জা ঘিরে স্থানীয়ভাবে তীব্র আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে...২ ঘণ্টা আগে