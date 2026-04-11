Ajker Patrika
নোয়াখালী

হাতিয়ায় সাড়ে ৬ হাজার লিটার জ্বালানি তেল জব্দ, আটক ৪

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়ায় মেঘনা নদীতে আজ শনিবার কোস্ট গার্ডের অভিযানে জ্বালানি তেলসহ আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৮১৫ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুটি কাঠের নৌকাসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার নলচিরা ঘাট এলাকার মেঘনা নদীতে এই অভিযান চালানো হয়।

কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন হাতিয়ার নলচিরা এলাকার বাসিন্দা মিলন (২২), রিয়াজ (২০), স্বপন (২২) ও ফয়েল (১৯)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকাল থেকে মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড হাতিয়ার একটি দল। এ সময় নলচিরা ঘাট-সংলগ্ন মেঘনা নদীতে তেলবাহী জাহাজ থেকে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে আসা প্রায় ৭ লাখ ৯১ হাজার টাকা মূল্যের ৪ হাজার ৮০০ লিটার পেট্রল, ২ হাজার ১৫ লিটার ডিজেল এবং পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত দুটি ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকাসহ চারজনকে আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীআটকজ্বালানি তেলচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

