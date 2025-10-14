নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বাসে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কেন্দুরবাগ এলাকায় একটি বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চারজন দগ্ধ হয়েছে। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং অরেকটি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কেন্দুরবাগ মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন কেন্দুরবাগ বাজার এলাকার সিএনজিচালক রেজু মিয়া (৬৫), একই এলাকার বেচু মিয়া (২৬), আরমান (২৩) ও ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী জাবেদ হোসেন (৪০)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, লক্ষ্মীপুরের আজাদ পরিবহনের একটি বাস রাতে গ্যাস নিতে কেন্দুরবাগ মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে আসে। কিছুক্ষণ পর বাসে গ্যাস দেওয়ার সময় হঠাৎ বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে পাম্পে থাকা লোকজন, অটোরিকশাচালকসহ চারজন আহত হয়। খবর পেয়ে চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহরিয়ার কামাল বলেন, বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কেন্দুরবাগ এলাকায় একটি বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চারজন দগ্ধ হয়েছে। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং অরেকটি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কেন্দুরবাগ মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন কেন্দুরবাগ বাজার এলাকার সিএনজিচালক রেজু মিয়া (৬৫), একই এলাকার বেচু মিয়া (২৬), আরমান (২৩) ও ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী জাবেদ হোসেন (৪০)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, লক্ষ্মীপুরের আজাদ পরিবহনের একটি বাস রাতে গ্যাস নিতে কেন্দুরবাগ মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে আসে। কিছুক্ষণ পর বাসে গ্যাস দেওয়ার সময় হঠাৎ বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে পাম্পে থাকা লোকজন, অটোরিকশাচালকসহ চারজন আহত হয়। খবর পেয়ে চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহরিয়ার কামাল বলেন, বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে স্বজন ও শত শত গ্রামবাসী ভিড় জমায়। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা সন্দেহজনকভাবে প্রবাসী সুমনের বড় ভাই, ইজিবাইকের চালক রফিকুল এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।২৫ মিনিট আগে
খুলনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নগরীর খালিশপুর বাস্তুহারা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের খুলনার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আশিকুর রহমান এবং সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব সৈয়দ আব্দুল্লাহ সিকি।১ ঘণ্টা আগে
সামাজিক সংগঠন ‘জাগো শরীয়তপুর’-এর ব্যানারে দাবি আদায়ের ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবায় পদ্মা সেতু দক্ষিণ টোল প্লাজা অবরোধ করে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে আচরণ বিধির ৪ নম্বর ধারা সংশোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে