Ajker Patrika
নোয়াখালী

ছাত্রদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে নোয়াখালীতে পদবঞ্চিতদের বিক্ষোভ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
ছাত্রদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে নোয়াখালীতে পদবঞ্চিতদের বিক্ষোভ
নোয়াখালীতে ছাত্রদলের পদবঞ্চিতদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি প্রত্যাহারের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ মিছিল করেছেন সংগঠনটির পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা।

মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে মাইজদী পৌর বাজার থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে পুনরায় সেখানে সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য দেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ইয়াসির আরাফাত শুভ, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক শাহেদ বাবু, নোয়াখালী পৌরসভা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মো. ওয়াসিম, সাবেক সদস্যসচিব জিহাদুল ইসলাম সজীব ও নোয়াখালী সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আকবর হোসেন।

বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিনের বাড়ি নোয়াখালীতে হওয়ায় তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে দলীয় স্বার্থের বাইরে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায় করে আসছেন। তাঁর বাবা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা। তাই তিনি আওয়ামী লীগের মতো কাজ করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নোয়াখালীর রাজনীতি ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

তাঁরা অভিযোগ করেন, ২ মে রাতে কেন্দ্র থেকে ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়। যেখানে পদ পাওয়া বেশির ভাগ সদস্যের ছাত্রত্ব নেই, অনেকেই বিবাহিত। অষ্টম শ্রেণি পাস রয়েছেন কয়েকজন। ইতিমধ্যে ওই কমিটি থেকে ১০ জন পদত্যাগ করেছেন।

নেতা-কর্মীরা বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে ভোট করে বহিষ্কার হওয়া হাতিয়া উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক আরেফিন আলীকে বর্তমান জেলা কমিটির সহসভাপতি করা হয়েছে। নাসিরের এমন কর্মকাণ্ডে ত্যাগী নেতারা দলের রাজনীতি করার আগ্রহ হারাচ্ছেন। দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত পকেট কমিটি বিলুপ্ত করে যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়া নেতাদের নেতৃত্বে নতুন কমিটি ঘোষণা করার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা। এই কমিটি বাতিল না করলে আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার কথা জানান তাঁরা।

বিষয়:

কমিটিনোয়াখালীছাত্রদলবিক্ষোভজেলার খবরমিছিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার পরও ৩-৬ মাসের মধ্যেই পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সক্ষম ইরান

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

তামিলনাড়ুতে জিতলেন বিজয়ের গাড়িচালকের ছেলে, নিজ আসনে হার মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন: দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির, নিজের ডেরাতেও হারলেন মমতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

সম্পর্কিত

কেরানীগঞ্জে জাল টাকার কারখানার সন্ধান, গ্রেপ্তার ২

কেরানীগঞ্জে জাল টাকার কারখানার সন্ধান, গ্রেপ্তার ২

৩৭ দফা দাবিতে ফের আন্দোলনে কারমাইকেলের শিক্ষার্থীরা

৩৭ দফা দাবিতে ফের আন্দোলনে কারমাইকেলের শিক্ষার্থীরা

পিরোজপুরে ‎ধর্ষণের দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পিরোজপুরে ‎ধর্ষণের দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পুঠিয়া রাজবাড়ি কমপ্লেক্স ভবন ভাঙার ঘটনায় থানায় জিডি

পুঠিয়া রাজবাড়ি কমপ্লেক্স ভবন ভাঙার ঘটনায় থানায় জিডি