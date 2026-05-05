তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে রোহিঙ্গা তরুণ আটক

কক্সবাজারের টেকনাফে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মাহমুদুল্লাহ (১৯) নামের এক রোহিঙ্গা তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। আটক মাহমুদুল্লাহ টেকনাফ জাদিমুড়া মুচনী ২৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।
আজ মঙ্গলবার (৫ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।
পুলিশ জানায়, গতকাল সোমবার (৪ মে) রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে টেকনাফের ২৪ নম্বর জাদিমুড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে মাহমুদুল্লাহকে আটক করা হয়। পরে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে টিটিপি-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের প্রমাণ পাওয়ার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, প্রাথমিক অনুসন্ধানে ওই তরুণের টিটিপি-সমর্থিত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁর সক্রিয় সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে, যেখানে জঙ্গি সংগঠনটির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে টেকনাফ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।
পুলিশ আরও জানায়, বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত শেষে আসামিকে দুপুরে কক্সবাজার আদালতে পাঠানো হয়েছে।
