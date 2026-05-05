Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

রূপগঞ্জে মব সৃষ্টি করে হত্যা মামলার আসামি ছিনতাই, যুবদল নেতা বহিষ্কার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
রূপগঞ্জে মব সৃষ্টি করে হত্যা মামলার আসামি ছিনতাই, যুবদল নেতা বহিষ্কার
রূপগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ১২ জন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা মামলার আসামি শামীম মিয়াকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় হামলায় বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্র এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করেন। পরে অভিযান চালিয়ে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শামীম মিয়া চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্র এলাকার আব্দুল খালেদের ছেলে এবং উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক।

পুলিশ জানায়, শামীম মিয়ার বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, মাদক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলাসহ বিভিন্ন ঘটনায় ডজনখানেক মামলা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক এই আসামিকে পুলিশ খুঁজছিল।

গতকাল রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম ও রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ এইচ এম সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালায়। এ সময় শামীম মিয়াকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর অনুসারীরা পুলিশকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন।

একপর্যায়ে পুলিশের ওপর হামলা করে শামীমকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিজিবিসহ অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে এসে অবরুদ্ধ পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করে। পরে শামীমের স্ত্রী সাথী আক্তারসহ ১২ জনকে আটক করে পুলিশ।

এ বিষয়ে পুলিশের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম বলেন, পুলিশের অভিযানে শামীমকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর অনুসারীরা পুলিশের ওপর মব সৃষ্টি করে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। পরে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে গিয়ে শামীমের স্ত্রীসহ ১২ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়েছে।

এদিকে রূপগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা ও আটকের পর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শামীম মিয়াকে বহিষ্কার করেছে যুবদল। আজ বিকেলে যুবদলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এই কথা জানানো হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাদেকুর রহমান সাদেক বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগযুবদলবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার পরও ৩-৬ মাসের মধ্যেই পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সক্ষম ইরান

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

তামিলনাড়ুতে জিতলেন বিজয়ের গাড়িচালকের ছেলে, নিজ আসনে হার মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন: দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির, নিজের ডেরাতেও হারলেন মমতা

কেরালায় মুসলিম তরুণীর কাছে হারলেন ক্ষমতাসীন বাম জোটের প্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

সম্পর্কিত

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

রূপগঞ্জে মব সৃষ্টি করে হত্যা মামলার আসামি ছিনতাই, যুবদল নেতা বহিষ্কার

রূপগঞ্জে মব সৃষ্টি করে হত্যা মামলার আসামি ছিনতাই, যুবদল নেতা বহিষ্কার

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে রোহিঙ্গা তরুণ আটক

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে রোহিঙ্গা তরুণ আটক

স্কুল শেষে বাড়ি ফেরা হলো না নুসরাতের

স্কুল শেষে বাড়ি ফেরা হলো না নুসরাতের