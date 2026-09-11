Ajker Patrika
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নোয়াখালী

হাতিয়ায় খালেদা জিয়ার জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে ব্যতিক্রমী আয়োজন

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়ায় খালেদা জিয়ার জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে ব্যতিক্রমী আয়োজন
আজ সকালে তমরদ্দি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের হলরুমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন, রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে নোয়াখালীর হাতিয়ায় রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার তমরদ্দি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের হলরুমে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তমরদ্দি ইউনিয়ন ছাত্রদলের আয়োজনে এবং জিয়া স্মৃতি পাঠাগারের সহযোগিতায় এ ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওছখালী কে এস এস সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরিফুল মাওলা। বক্তব্য দেন উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক রিয়াজ মাহমুদ, সদস্যসচিব আব্দুল হালিম ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম আইয়ুব চৌধুরী।

তমরদ্দি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নূর আলমের সভাপতিত্বে এবং জেলা ছাত্রদলের সদস্য সাইফুল ইসলাম তারেকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম দুখু, সদস্যসচিব ফরহাদ হাসান, দ্বীপ সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাকছুদের রহমান, সিনিয়র সহসভাপতি মো. ইউনুস উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আকরাম হোসেন ইমনসহ ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি দেশ, ইতিহাস, রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। রচনা প্রতিযোগিতার মতো আয়োজন শিক্ষার্থীদের চিন্তা, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশে ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে জানার সুযোগ তৈরি হয়।

তাঁরা আরও বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতেই এ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নিজেদের লেখনী শক্তি প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। এ সময় আয়োজকেরা ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে এ ধরনের শিক্ষামূলক আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বিষয়:

নোয়াখালীহাতিয়াচট্টগ্রাম বিভাগ
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