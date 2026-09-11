Ajker Patrika
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রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে মোবাইল সেটের দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে মোবাইল সেটের দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ছনটেক এলাকায় মোবাইল ফোন সেট নিয়ে দ্বন্দ্বে রাব্বী (২৫) নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে ছনটেক স্বপ্ন সুপার শপের সামনে প্রধান সড়কে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এর পরপরই ঘটনাস্থলেই রাব্বী মারা যান। মরদেহটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অতনু দে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ভোরের দিকে ছনটেক স্বপ্ন সুপার শপের সামনে সড়কে দুই যুবকের সঙ্গে রাব্বীর মোবাইল ফোন সেট নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়। একপর্যায়ে রাব্বীর বুকে ছুরিকাঘাত করে ওই দুই যুবক পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে নিহত রাব্বীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই আরও জানান, রাব্বীর বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার নোয়াগাঁও গ্রামে। বাবার নাম হারুন অর রশীদ। বর্তমানে যাত্রাবাড়ীর গোবিন্দপুর এলাকায় তাদের বাড়ি। তবে রাব্বীর নামে কদমতলি থানায় দুটি মাদক মামলা রয়েছে। ঘাতকদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

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