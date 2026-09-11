Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ১

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ১
মো. হেলিম । ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. হেলিম (৩২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মো. খোকন মিয়া (৪০) নামে আরও একজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ৭টার দিকে উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের বৈরাটিয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. হেলিম গুজাদিয়া ইউনিয়নের নামাপাড়া গ্রামের মুসলিম উদ্দিনের ছেলে। আহত খোকন মিয়া একই বাড়ির সাইদুর রহমানের ছেলে।

নিহতের প্রতিবেশী রমজান মিয়া ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে খোকন মিয়াসহ আটজনের একটি দল নিয়ে ধনিয়াপাতা সংগ্রহের জন্য পাশের নামাপাড়া গ্রামে যান হেলিম। কাজ করার সময় হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় বজ্রপাতে হেলিম গুরুতর আহত হন। বিকট শব্দে পাশে থাকা খোকন মিয়াও অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

পরে অন্য শ্রমিক ও স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হেলিমকে মৃত ঘোষণা করেন।

করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেব খান বলেন, ‘বজ্রপাতে মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হেলিমের চার বছর, দুই বছর ও ৯ মাস বয়সী তিনটি সন্তান রয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।’

বিষয়:

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