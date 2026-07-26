ভূমি দখল-মাদকের প্রতিবাদে সুবর্ণচরে মানববন্ধন

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে সন্ত্রাস, ভূমি দখল, মাদক কারবার ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (২৬ জুলাই) দুপুরে ইউনিয়নের সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হই’ স্লোগানে মুখর হন।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস, ভূমি দখল, মাদক কারবার, নারী নির্যাতন ও জবরদখলের ঘটনায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।
বক্তারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ নেতা ও পলাতক চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইসমাইল কমান্ডার, কল্লা জামালসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এসব কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান তারা।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব, মাদক ব্যবসা ও নারী নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা গেলে এলাকায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে অভিযুক্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা ও পলাতক চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন চৌধুরী অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে আমি এলাকাছাড়া। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজনৈতিকভাবে আমাকে হয়রানি এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এসব অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে।’
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