Ajker Patrika
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নওগাঁ

খালে গোসল করতে গিয়ে আর ফেরা হলো না স্বামী-স্ত্রীর

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
খালে গোসল করতে গিয়ে আর ফেরা হলো না স্বামী-স্ত্রীর
স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাত্র ছয় মাস আগে বিয়ে হয় নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার নূর ইসলাম ও সুমাইয়ার। নতুন সংসারে আনন্দ, উচ্ছাস আর ভালোবাসার কমতি ছিল না। গতকাল শনিবার শ্বশুরবাড়ি গিয়েও হৈ চৈ আর হূলস্থূলে মেতে ছিলেন নূর ইসলাম। কিন্তু সেই সুখ তাদের সইল না। ভালোবাসা তাঁদের দুজনকেই একসঙ্গে টেনে নিল মৃত্যুর ওপারে।

আজ রোববার দুপুরে উপজেলার আধাইপুর ইউনিয়নের কার্তিকাহার গ্রামে খালে গোসল করতে গিয়ে ডুবে মারা যান স্বামী-স্ত্রী।

স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির পাশের একটি বড় খালে অন্যদের সঙ্গে গোসল করতে নামেন নূর ইসলাম। এ সময় পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। একপর্যায়ে নূর ইসলামকে পানিতে ডুবে যেতে দেখে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টায় পানিতে ঝাঁপ দেন সুমাইয়া। এরপর তিনিও নিখোঁজ হন।

ঘটনা টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পর দুজনকে অচেতন অবস্থায় জলাশয় থেকে উদ্ধার করে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. কাজী তাহরিমা আক্তার মুন্নি বলেন, স্থানীয় লোকজন দুজনকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায়, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রুহুল আমীন বলেন, হাসপাতালেই মরদেহের সুরতহাল করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

নওগাঁমৃত্যুবদলগাছীরাজশাহী বিভাগ
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