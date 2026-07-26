ময়মনসিংহে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ১০ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা পৌরসভার ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ১০ মাদকসেবী ও মাদক কারবারিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আজ রোববার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাঁদের সাজা দেওয়া হয়।
অভিযানে আটক ব্যক্তিদের মাদকবিরোধী কমিটির সভাপতি শহীদুল ইসলামের পাড়াটঙ্গী বসতবাড়ির প্রধান ফটকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়।
সাজাপ্রাপ্তরা হলেন প্রশান্ত চৌহান (২৮), নূর হাবিব (৩০), আসাদুজ্জামান বাবু (২২), শামীমুল ইসলাম শামীম (৩১), মো. সোহাগ (২৫), মো. হাসমত আলী (৪২), রাজীব আলী (২৫), সুজন মিয়া (৩২), তারা মিয়া (৬৭) ও নাজমুল ইসলাম রাজু (৩০)। আদালতের আদেশ অনুযায়ী তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণ চন্দ্র বলেন, ‘মাদক সমাজের জন্য ভয়াবহ ব্যাধি। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের সংসদ সদস্যের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন ও সামাজিক সংগঠনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল ইসলাম বলেন, ‘মাদক নির্মূলে পুলিশের অভিযান নিয়মিত চলছে। স্থানীয় জনগণ ও মাদকবিরোধী কমিটির সহযোগিতায় এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।’
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