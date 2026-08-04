নোয়াখালীতে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে পিস্তল ও ইয়াবাসহ যুবক আটক

নোয়াখালী জেলা শহরের মাইজদীতে একটি ভাড়া বাসায় ঢুকে পিস্তল ঠেকিয়ে চাঁদাবাজি করার সময় আনোয়ার হোসেন টিটু (৩১) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগাজিন, একটি বিদেশি পিস্তল, ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ২৭ হাজার টাকা, দুটি মোটরসাইকেল ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
আজ মঙ্গলবার রাত ৮টায় সুধারাম মডেল থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আরিফ হোসেন।
আটক আনোয়ার হোসেন টিটু বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানি ইউনিয়নের জাহানাবাদ গ্রামের নুর আলমের ছেলে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আরিফ হোসেন জানান, আজ বিকেলে নোয়াখালী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে মাইজদী হক ম্যানশনের চতুর্থ তলার ভাড়া বাসায় প্রবাসীর স্ত্রী নাঈমা আক্তারের কক্ষে তিনজন যুবক প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁরা পিস্তলের ভয় দেখিয়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে ওই নারীর কাছ থেকে জোরপূর্বক সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এমন তথ্য পেয়ে সন্ধ্যায় হক ম্যানশন ভবনটি পুলিশ ঘেরাও করে অভিযান চালায়। অভিযানকালে ভবনের চতুর্থ তলায় ওঠার সময় দ্বিতীয় তলার সিঁড়ি থেকে টিটুকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর কাছ থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলিভর্তি ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি পিস্তল, ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ২৭ হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে অপর দুজন কৌশলে পালিয়ে যান।
আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আরিফ বলেন, আটক টিটুর বিরুদ্ধে অস্ত্র, বিস্ফোরক, মাদক, চুরি, জখমসহ বিভিন্ন ঘটনায় বেগমগঞ্জ থানায় সাতটি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ও চাঁদাবাজির পৃথক দুটি মামলা করা হবে।
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